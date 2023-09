Salvatore Mottola è il nuovo comandante del I Gruppo della guardia di finanza di Venezia

Il colonnello Flavio Vanzella, dopo oltre due anni e mezzo, lascia il comando del I Gruppo della guardia di finanza di Venezia. Al suo posto, prende la guida il colonnello Salvatore Mottola.

Vanzella è stato destinato a un prestigioso incarico di staff presso il comando interregionale per l’Italia Nord-Orientale della guardia di finanza; nel corso della sua permanenza a Venezia, i reparti del corpo posti alle sue dirette dipendenze (il 1° Nucleo Operativo competente in laguna, il 2° Nucleo Operativo di Mestre, le compagnie di Chioggia e Mirano e la compagnia Pronto Impiego “Baschi Verdi” di Marghera) hanno conseguito significativi risultati, con particolare riguardo alle attività di controllo del territorio, al contrasto alla contraffazione, all’abusivismo commerciale e ai fenomeni di penetrazione imprenditoriale di soggetti di nazionalità straniera nel tessuto economico veneziano, all’azione a tutela del “Made in Italy”. A tutto ciò si aggiungono i risultati ottenuti con le indagini in materia di frodi fiscali e nel comparto della spesa pubblica, con particolare riguardo all’impiego delle risorse provenienti dai fondi del Pnrr. Particolarmente apprezzate, infine, le attività nel comparto ricettivo extra alberghiero, contro ogni forma di abusivismo e irregolarità connessa alla forte presenza turistica in laguna. Nel suo discorso di saluto, Vanzella ha tenuto, in particolare, a ringraziare tutto il personale per l’impegno quotidiano.

Passa il testimone al colonnello Salvatore Mottola, cinquantenne di origini campane, che nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi operativi presso i reparti territoriali del corpo, tra cui il nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia dal 2015 al 2018, nonché di staff presso il comando generale del corpo e il ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre ad avere maturato un’esperienza professionale in ambito Nato.