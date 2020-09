Dedicato alle donne: Samantha Giordano presenta "On", ep tra black music e cantautorato

Cosa vuol dire tornare sul palco dopo mesi di lockdown e restrizioni sugli spettacoli dal vivo? Chiedetelo alla cantautrice mestrina Samantha Giordano: «La quarantena ci ha travolti e ci ha messi ancora di più di fronte alla necessità di essere dentro la musica, cantarla, esplorarla, giocarci: è l'unico luogo/non luogo in cui mi ritrovo». È la stessa idea che sta alla base di “On”, l'ep che sarà pubblicato domenica e che lo stesso giorno Samantha presenterà nel locale Bread & Butter, a Marghera: «"On" significa "essere accesa", percepire ciò che succede tutt’intorno e qui dentro - spiega -. Significa andare avanti, superare gli ostacoli: movimento e scoperta. Ogni germe di ogni brano di questo ep è nato in movimento: in auto, in treno, aereo, camminando. Un movimento in avanti, verso qualcosa di nuovo».

Vocalist esplosiva, amante della black music d’oltreoceano ma con un’anima radicata nell’hard rock, Samantha Giordano ha raccolto un’esperienza ventennale sul palco e in studio di registrazione, in Italia e all’estero, collaborando con alcuni dei migliori musicisti nazionali e suonando in location prestigiose. Due anni fa risponde a una richiesta quasi fisica, a una necessità di raccogliere in un disco ciò che aveva imparato dalle proprie esperienze nei due anni precedenti. Così “On” diventa un contenitore di canzoni scritte in pochi mesi e cariche di vibrazioni positive, dalle cui parole affiora la celebrazione dell’amore inteso come energia universale. Un brano in particolare, “Move On”, nasce come dedica alla mamma ed è rivolto alle donne «e al loro spirito forte e luminoso, in grado di sostenerle attraverso le esperienze più difficili e faticose, senza che la dolcezza profonda del loro sorriso ne risenta mai veramente».

La produzione artistica è stata affidata a Michele Bonivento, «al suo orecchio e al suo cuore che sono stati fondamentali nella ricerca del giusto equilibrio per il sound del disco, mantenendo fede alle influenze black da cui Samantha prende ispirazione, ma risaltandone le sonorità acustiche e cantautorali di stampo più europeo». Il progetto vede la partecipazione di musicisti e cantanti d’eccezione, persone che hanno anche un valore affettivo, oltre che professionale. Oltre al già citato Michele Bonivento (arrangiamenti e tastiere), hanno partecipato alle registrazioni Piefrancesco Boldini (chitarra acustica), Maurizio Tiozzo (chitarra elettrica), Gianni Vancini (sax), Federico Nalesso (trombone), Stan Sergeant (basso), Francesco Inverno (batteria), Alessia Busetto (cori), Luca Brighi (cori), Mark Schwaiger (voce principale e cori), Milky Malick (voce principale e cori).

Samantha descrive così il suo disco.

L'appuntamento è il 6 settembre: si festeggerà con un party alle 21:30, al Bread & Butter (Parco Catene) e durante la serata si potrà acquistare una copia del disco in edizione speciale, dedicata alla data di lancio. Il disco sarà poi acquistabile online sui principali digital store (Amazon Music, iTunes, Googleplay, ecc) e disponibile sulle piattaforme streaming (Spotify, Deexer, Tidal).