Sambo su Calimani: «Ha ragione, fra chi regge le istituzioni qualcuno ha idee confuse»

«Domenica il presidente della Comunità ebraica di Venezia, Dario Calimani, ha lanciato alla Fenice per il Giorno della memoria un messaggio molto importante, dicendo: "ciò che manca nei tardivi atti di riconoscimento, nelle targhe così come nei discorsi dei nostri politici, è, accanto al nome di chi il male lo ha subito, il nome di chi il male lo ha inflitto. Manca il nome fascismo. C’è una ritrosia, un pudore nel riconoscere il male e i suoi artefici che cresce con il passare del tempo". Parole di condanna a quelli che sminuiscono o che addirittura dalle istituzioni inneggino in fascismo», commenta la segretaria del Partito Democratico veneziano, Monica Sambo, il giorno dopo le commemorazioni 2023 in ricordo delle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazifascista.

Una cerimonia sentita e aperta dai discorsi delle autorità, a cui il sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina, ha dato il suo benvenuto, accennando ad alcuni avvenimenti storici riguardanti il teatro. «Con grande emozione posso dire che tra centinaia di manifestazioni accolte dalla Fenice, questa è la più importante. Per la prima volta questo evento si svolge senza nessun superstite della Shoah. Gli archivi della Fenice restituiscono la storia della lenta procedura di isolamento degli ebrei dal teatro, artisti e spettatori, avvenuta in silenzio nei cinque anni che intercorrono tra l'emanazione delle leggi razziali e i primi arresti avvenuti a Venezia il 5 dicembre 1943. Cerchiamo di imparare da ciò che è accaduto».

«Essere su questo palco oggi, non è solo un dovere per me come sindaco - le parole di Luigi Brugnaro pronunciate dal palco della sala grande nel proprio intervento istituzionale - per ribadire a gran voce da che parte della storia si schiera la città di Venezia. Ma è anche un gesto mio, di uomo e padre, che vuole gridare la sua rabbia per quei sei milioni di innocenti barbaramente uccisi dalla follia nazi-fascista. Ogni giorno della nostra vita abbiamo il dovere di testimoniare con parole e fatti il nostro "mai più". Perché ciò che l’odio di un uomo nei confronti di un altro uomo è stato in grado di compiere non si debba ripetere. Sono passati 78 anni da quel 27 gennaio 1945 quando vennero aperti i cancelli di Auschwitz, vennero liberati i pochi superstiti e l’orrore del genocidio nazista ricoprì il mondo intero».

«Ci si domanda ogni anno - ha proseguito il presidente della Comunità ebraica, Dario Calimani - a cosa serva ricordare e riproporre a sé e agli altri dolore e sofferenza. Di tanto e in tanto l'inevitabile e assai tardiva presa di coscienza propone targhe sulle leggi razziali, che in realtà sono state leggi razziste, emanate nel 1938. Targhe che in realtà non riparano nulla, se non il silenzio degli ultimi 85 anni. Gli occhi chiusi di fronte ad una catastrofe che, indisturbata, ha sterminato un popolo in tutta Europa. Il silenzio perdura. Ciò che manca, nei tardivi atti di riconoscimento e nei discorsi dei nostri politici, è accanto al nome di chi il male lo ha subito, quello di chi lo ha inflitto. Manca la parola fascismo - ha aggiunto Calimani - C'è un pudore nel riconoscere il male e i suoi artefici che cresce con il passare del tempo, come se leggi razziste fossero un incidente di percorso di una politica peraltro illuminata e non invece un atto coerente di una politica di sopraffazione dittatoriale. Se con una breve condanna morale si assolve il regime fascista da ogni altra responsabilità, si è poi liberi di rivendicarne la bella e gloriosa eredità».

«Ha ragione Calimani - continua Sambo - quando dice "qualcuno, anche fra chi regge le nostre istituzioni, ha le idee confuse, o non ha studiato bene la storia del ventennio, e si sta impegnando nella riabilitazione del regime". È necessario che questo suo appello non rimanga solo nelle pagine e nelle discussioni del giorno della memoria, ma sia monito per la città per tutto l’anno, che tutta la politica decida da che parte stare e che ci sia una condanna reale di chi inneggia al fascismo, senza sminuire né arretrare».