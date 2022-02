Il Comune di San Donà cerca un appartamento: in arrivo una famiglia afghana

La guerra in Afghanstan e poi l'evacuazione da Kabul la scorsa estate, attraverso i corridoi umanitari. Il comune di San Donà di Piave è pronto ad accogliere l’intera famiglia afghana e per questo sta cercando sul mercato un appartamento di medio-grandi dimensioni in grado di ospitarli, trattandosi di un nucleo di 6 persone. Per questo è stato pubblicato un avviso sul sito del comune. San Donà, che aderisce alla rete Sai (ex Sprar) il Sistema di accoglienza e integrazione, in questi giorni ha avuto il via libera dal ministero dell’Interno che si occupa della ricollocazione delle famiglie afghane evacuate dall’Afghanistan e accolte in Italia – spesso si tratta di persone che lavoravano alle dipendenze dei governi occidentali impegnati a Kabul prima dell’arrivo dei Talebani – e per le quali è previsto un finanziamento specifico del governo.

Nessun aggravio quindi sui bilanci comunali degli enti ospitanti. Il comune di San Donà, con i progetti di solidarietà già avviati da tempo, accoglie al momento 25 uomini soli e 13 donne vittime di tratta. «Continua il percorso di accoglienza della nostra città che fin qui ha dato ottimi risultati – dichiara la vicesindaca e assessore alle Opportunità sociali, Crescita e Cittadinanza, Silvia Lasfanti – considerando i progetti di accoglienza e reinserimento già messi in campo. Ora a questi due progetti si aggiunge l’accoglienza di questo nucleo familiare afghano dei corridoi umanitari, di cui sappiamo solo che probabilmente si tratta di una coppia con tre-quattro bambini. Per questo la necessità urgente di trovare una casa o un appartamento di medio-grandi dimensioni con almeno tre camere. In tal senso faccio appello a quei cittadini che ne possedessero uno libero e che sono disponibili ad affittarlo».

La cooperativa “Il Villaggio Globale” di Mirano affidataria del progetto Sai di San Donà, si occuperà di tutte le procedure (stipula del contratto) e del pagamento dell’eventuale costo di agenzia e del canone di locazione. «Ancora una volta dimostriamo che l’accoglienza è nel dna di San Donà – dichiara il sindaco Andrea Cereser – La nostra è una città e una comunità che non ha paura di fare la sua parte laddove le viene chiesto di dare una mano per provare a ridare un barlume di speranza e di normalità alla vita di persone costrette a fuggire dalla loro casa nel timore di ritorsioni o, peggio, a rischio della loro stessa vita. Non conosco ancora questa famiglia, ma sin da ora le do il benvenuto a San Donà di Piave».