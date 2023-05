San Donà: due appartamenti confiscati alla mafia andranno a persone disabili

I due appartamenti confiscati alla mafia di Via Aquileia a San Donà avranno presto dei nuovi inquilini, individuati tra i più bisognosi di protezione. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha infatti dato il via libera alla convenzione con il Comune di Cavallino Treporti, referente per i fondi del Pnrr che riguardano le progettualità di vita indipendente per persone con disabilità, proprio per mettere a disposizione i due immobili.

Queste risorse consentiranno di risistemare gli alloggi e finanziare le attività di supporto alle persone che ci abiteranno, in particolare gli educatori che accompagneranno i futuri inquilini nella loro vita autonoma. Questi saranno scelti dai servizi sociali comunali e dall’azienda sanitaria in accordo con le associazioni di volontariato del territorio. I due appartamenti, che si trovano in una delle vie più centrali della città, erano stati assegnati da tempo dall’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati al Comune di San Donà, che si era candidato proprio con questa progettualità, ma intoppi burocratici relativi a una delle due unità avevano impedito finora il rilascio di entrambi gli immobili.