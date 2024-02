San Marco Group cresce con una nuova acquisizione negli Stati Uniti

Un fatturato di 122 milioni di euro, con un aumento del 5,3 per cento e un Ebitda Margin superiore al 2022. Ma c'è anche una nuova acquisizione. San marco Group ha concluso lo scorso anno con ottimi risultati, ma è già proiettata verso nuovi obiettivi. La società ha infatti finalizzato il 26 febbraio l'acquisizione del 100% di due aziende statunitensi distributrici di finiture decorative e rivestimenti continui per pavimenti: Firenze Enterprises Inc., a Miami, e Firenze Enterprises LLC, a New York.

«Nonostante l’immobilità che ha caratterizzato il mercato nel 2023, siamo cresciuti sia in Italia sia all’estero, che oggi rappresenta circa il 45% del nostro consolidato - spiega Pietro Geremia, presidente e amministratore delegato del gruppo -. Stiamo lavorando nella giusta direzione con un team capace e coeso». La nuova acquisizione si concentra sullo sviluppo di un mercato che è oggi strategico per l'azienda. «L'operazione rientra in un percorso di M&A e internazionalizzazione che punta a intercettare interessanti nicchie di mercato facendo leva sul nostro know how, sapendo di andare a colpire un pubblico sempre più qualificato, ricettivo e sensibile verso la qualità e il Made in Italy», commenta Francesco Villani, project leader del progetto di acquisizione e integrazione di Firenze Color USA.