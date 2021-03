San Marco Group: la fondatrice Alessandrina Tamburini festeggia 100 anni in azienda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Un secolo vissuto nel segno della ricerca del bello con tenacia, etica professionale e spirito di collaborazione: questi i valori su cui Alessandrina Tamburini, 100 anni il 1° marzo, ha costruito la sua storia di donna e imprenditrice grazie a uno sguardo sempre aperto alla ricerca e all’innovazione. La fondatrice e attuale presidente onorario di San Marco Group celebra questa giornata speciale in azienda, circondata dall’affetto di tutta la famiglia e dalla stima dei dipendenti. Laureata in Scienze Economiche e Commerciali presso l’Ateneo Ca’ Foscari, Alessandrina muove i primi passi della sua carriera lavorativa nella piccola ditta fondata nel 1937 insieme al padre che commercia in terre colorate.

Negli anni ricopre una figura sempre più centrale nell’impresa di famiglia che viene trasformata nel 1962 in Colorificio San Marco. Perseverante e grande lavoratrice, la dottoressa Tamburini, insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro, ha traghettato l’azienda verso l’innovazione e il successo, spronando alla competitività e incoraggiando il lavoro di squadra. A uno sguardo teso verso il futuro, tuttavia, ha sempre affiancato un saldo legame con le sue radici e, in particolare, con la città di Venezia, facendosi promotrice di iniziative orientate a valorizzarne il patrimonio artistico. Negli anni ha voluto regalare alla città preziosi interventi di restauro come quello dell’organo del ‘700 nella Basilica di Santa Maria della Salute, la Scala del Massari nel complesso degli Artigianelli, la Cappella Zen nella Basilica di San Marco, il recupero delle Colonne Napoleoniche, dei Pennoni e delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco.

“Quest’anno raggiungo un traguardo importante e significativo - commenta la dottoressa Alessandra Tamburini -. Vorrei portare un raggio di speranza avendo attraversato in questo secolo anche guerre e crisi mondiali. I momenti difficili ci hanno sempre dato la possibilità di crescere, di rialzarci e di farci sentire tutti più vicino. Coltivo grande fiducia nel mondo e nelle persone, proprio per questo sono ottimista e fiduciosa che la nostra Società sia sempre un passo avanti”. Fonte di ispirazione per figli e nipoti, che guidano l’azienda San Marco Group, divenuta punto di riferimento del settore anche a livello internazionale, Alessandrina Tamburini è tuttora un pilastro importante per l’intera comunità veneta grazie a una mentalità straordinariamente giovane e dinamica".