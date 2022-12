San Michele al Tagliamento e i comuni del portogruarese uniti per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il Comune di San Michele al Tagliamento è pronto a celebrare il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con due iniziative pensate per tenere alta l’attenzione su questo importante e attualissimo tema. Lo stesso venerdì 25 novembre alle ore 20.30 la Sala Consiliare del Municipio di San Michele al Tagliamento ospiterà l’incontro pubblico “Il coraggio di parlarne”.

Ad approfondire il tragico fenomeno e gli strumenti legali che combattono le forme di violenza di genere saranno esperti illustri quali il Magistrato Andrea Del Missier, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Pordenone, il Capitano Raffaele Di Lauro, Comandante della Compagnia Carabinieri di Portogruaro, e Sara Frattolin, Avvocatessa del Foro di Udine e Giudice Onorario presso il Tribunale di Gorizia. Presenti all’incontro anche la Dott.ssa Anna Colloredo e la Dott.ssa Alessandra Fava del Centro di ascolto per la violenza di genere di Portogruaro, quotidianamente in prima linea nel supporto alle donne vittime di soprusi.

Domenica 27 novembre si terrà la quinta edizione di “Passo dopo passo contro la violenza sulle donne”, camminata di circa 9 km che unisce simbolicamente i dieci comuni del Portogruarese decisi a rinnovare il loro impegno nella sensibilizzazione della cittadinanza con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere (San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Concordia Sagittaria, Pramaggiore, Portogruaro). L’intento di entrambe le iniziative è quello di coinvolgere la popolazione in una riflessione collettiva, come spiegano le Assessore Elena Zuppichin e Selena Colusso Vio: “Partecipare alle iniziative è sempre più necessario: dal dossier annuale del Ministero dell’Interno emerge che nel 2022 - come già nel 2021 - violenza domestica e femminicidi sono in aumento. La violenza contro le donne, anche quando non sfocia in femminicidio (e il dato numerico dei decessi è spaventoso) è un fenomeno in estensione, attraversa trasversalmente ogni ambito ed è purtroppo solo l’apice di un insieme di violazioni di diritti su tutti i fronti. Cambiare prevede un impegno costante e il coinvolgimento di tutti, nel quotidiano e nelle iniziative di massima visibilità come queste. Ricordiamocelo sempre.”

Per “Passo dopo passo contro la violenza sulle donne” quest’anno saranno quattro i punti di ritrovo per le partenze a piedi: • San Michele al Tagliamento, ore 9.40 – Piazza della Libertà, Municipio; • Fossalta di Portogruaro, ore 10.15 – Quercia di Villanova S. Antonio; • Teglio Veneto, ore 10.30 – Piazza corte dei Tigli, Via Chiesa; • Fossalta di Portogruaro, ore 11.15 – Piazza Risorgimento, Municipio. Chi lo desidera, potrà unirsi al percorso anche in bicicletta, vespa o moto (previa iscrizione). L’arrivo è previsto per le ore 12.00 presso l’Area Festeggiamenti di Alvisopoli (Fossalta di Portogruaro) dove, dopo la celebrazione istituzionale, si terrà il pranzo comunitario (per il quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria entro il 21 novembre). In concomitanza con il pranzo, l’omaggio teatrale “Tutti mi chiamano bionda” di e con Elena Vesnaver. L’attrice e scrittrice pluripremiata, che da anni percorre la figura femminile, porta al centro della scena la storia di Antonio, giovane inesperta operaia che racconta la filanda e le molte storie intrecciate di donne e di uomini ed evoca, con le sue parole, un intero mondo, normale e tragico. Il rientro è previsto alle ore 15.00 con autobus (necessaria iscrizione) e, in caso di maltempo, il ritrovo avverrà direttamente alle ore 12.00 ad Alvisopoli.

Per informazioni e richieste di iscrizione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 0431 516100 / 0431 516127 / 0421 249539 / 0421 706025 Per onorare le donne vittime di stalking, abusi e femminicidio diffondendo un messaggio di vicinanza dal forte impatto visivo, tutti i partecipanti alla camminata “Passo dopo passo” sono invitati a presentarsi vestiti di rosso, colore simbolo della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.