San Michele al Tagliamento: questa mattina un tavolo di confronto tra prefetto e amministrazione comunale

In mattinata il Prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha fatto visita all’Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento per presiedere un tavolo di lavoro incentrato su diverse tematiche chiave per l’entroterra e per il litorale bibionese. Imprescindibili naturalmente i temi riferiti all’organizzazione delle spiagge, dell’accoglienza turistica e della sicurezza, ma non meno importante la valutazione dell’ospitalità dei cittadini ucraini presenti nel Comune di San Michele al Tagliamento durante i prossimi mesi a venire, con particolare attenzione nei confronti dei bambini e dei giovani che saranno impegnati durante l’anno scolastico. San Michele al Tagliamento, grazie anche alle attività portate avanti dal C.I.F., ha assunto un ruolo di primaria importanza durante l’emergenza Ucraina, divenendo punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi. Obiettivo primario è continuare su questa strada individuando soluzioni atte a garantire un sempre più efficace inserimento di alunni e studenti nelle classi del territorio, favorendo l’integrazione e assicurando il corretto svolgimento delle attività didattiche. La promessa con cui si è concluso l’incontro di stamane è di proseguire il più rapidamente possibile nella progettazione delle azioni da intraprendere; nei prossimi giorni il tavolo di lavoro si sposterà a Venezia e verrà esteso anche ad altri soggetti chiave.