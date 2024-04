San Michele al Tagliamento, anche Think Tank Nord Est preme per il cambio nome

Dopo Confcommercio Bibione, anche la fondazione Think Tank Nord Est, nata su iniziativa di Giuseppe Bortolussi – storico segretario della CGIA di Mestre e primo presidente della Fondazione –, che oggi mette insieme circa 80 imprese di Veneto e Friuli Venezia Giulia, si esprime sul dibattito che da settimane sta dividendo il comune di San Michele al Tagliamento: quello sull'aggiungere o meno il nome della località turistica di Bibione, nata negli anni '60, alla denominazione ufficiale del comune.

La tesi della Fondazione, diffusa in una nota, è che «l’aggiunta di Bibione al nome del Comune di San Michele al Tagliamento porrebbe fine ad un’anomalia, in quanto Bibione è l’unico caso, tra le principali località turistiche italiane, in cui la destinazione non è riportata nella denominazione comunale» come ha spiegato Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord Est. Come certificano da tempo le statistiche sul movimento turistico, Bibione è stabilmente tra le prime dieci località più visitate di tutta Italia. Tuttavia, scorrendo la graduatoria dei Comuni per presenze turistiche, spiega il gruppo, il nome di Bibione non compare, in quanto viene riportata la denominazione istituzionale di San Michele al Tagliamento. «Si tratta quindi di colmare un gap a livello di comunicazione certificando la notorietà di Bibione in virtù della sua rilevanza dal punto di vista turistico».

La Fondazione, argomentando, nota che non sarebbe un caso isolato. Secondo i dati raccolti, negli ultimi vent’anni in Italia sono stati 37 i Comuni che hanno cambiato il proprio nome: in 26 casi (il 70%) è stato aggiunto un toponimo riferito al principale elemento turistico del territorio, come ad esempio il lago di Garda, le colline del Monferrato (Patrimonio Unesco) o le terme. Alcuni Municipi dell’Alto Adige hanno inserito la denominazione “sulla strada del vino” per richiamare la propria vocazione enoturistica: la modifica del nome diventava uno strumento di marketing territoriale.

«Il cambio della denominazione comunale permetterà a Bibione di guadagnare un po’ di visibilità a livello istituzionale – sostiene Ferrarelli – ma al tempo stesso nessuno sarà penalizzato, perché non verranno eliminati gli altri termini presenti nel nome del Comune e quindi si conserverà intatta l’identità del territorio. Abbinare la denominazione comunale ad un’eccellenza turistica come Bibione dovrebbe essere motivo d’orgoglio per tutti, oltre che veicolo di maggiore riconoscibilità per San Michele: si potrebbe quindi creare un legame identitario ancora più forte tra entroterra e litorale».

Il cambio del nome, proposto per motivazioni del tutto simili dalla giunta comunale in un'assemblea pubblica il 25 marzo, è da allora rinviato avendo trovato una vivace opposizione all'interno del Comune (in cui la larga maggioranza dei residenti vivono nell'entroterra). La giunta spera di giungere a una decisione unanime in Consiglio comunale: per il cambio senza referendum, servono 12 voti su 17 consiglieri.