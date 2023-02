Cardiologie aperte a san Valentino, visite gratuite all'ospedale di Mirano

Martedì, giorno di san Valentino, la Cardiologia di Mirano non dimentica il cuore. Nella mattinata, infatti, dalle 9 alle 12, gli specialisti dell'équipe guidata dal primario Salvatore Saccà saranno a disposizione degli utenti che intendano sottoporsi a verifiche e controlli di prevenzione delle malattie cardiovascolari.

«Operiamo all'interno della settimana delle "Cardiologie aperte" - spiega Saccà -, un’iniziativa patrocinata dall’associazione Medici cardiologi ospedalieri (Anmco) e dalla Fondazione per il tuo cuore (Heart care foundation) che ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle malattie cardiovascolari. Lo scopo dell’iniziativa è quello di diffondere messaggi educativi sugli stili di vita salutari e di spiegare alla cittadinanza l’importanza della ricerca e dell’innovazione in questo settore della medicina».

Gli specialisti riceveranno gli utenti interessati negli ambulatori al primo piano dell'ospedale di Mirano: su coloro che aderiranno potranno essere eseguiti, gratuitamente, esami di screening dei fattori di rischio cardiovascolare: valutazione del colesterolo e della glicemia, rilevazione della pressione arteriosa, misurazione del peso, altezza e circonferenza vita.

«In più, sugli utenti ad elevato rischio cardiovascolare potrà essere effettuato un elettrocardiogramma con consegna in tempo reale del relativo referto; sui pazienti fumatori ad alto rischio cardiovascolare si potrà eseguire una spirometria. Resta comunque importante in giornate di sensibilizzazione come questa, tutta l'attività di ascolto e di dialogo, con gli interventi di informazione ed educazione sanitaria».

Per questo, presso gli stand allestiti nell’atrio o nelle vicinanze degli ambulatori sarà disponibile personale sanitario esperto nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, che potrà fornire consigli utili, consulenze individuali e materiale divulgativo inerente la prevenzione e il trattamento dei principali fattori di rischio cardiovascolare. Gli organizzatori ricordano che per accedere alla manifestazione è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.