Sanità in carcere: Ulss 3 e area penitenziaria al lavoro insieme

Esperti di sanità ed esperti di area penitenziaria, riuniti nella sede dell'Ulss 3, hanno avviato giovedì un percorso formativo all'interno del quale hanno voluto confrontarsi con la gestione di tutti gli aspetti della cura delle persone recluse.

«Credo di poter dire - ha sottolineato la dottoressa Maria Milano, provveditore dell'amministrazione penitenziaria del Triveneto - che quanto stiamo facendo qui, insieme, è doveroso, ed è profondamente giusto. Dentro la vita particolare del carcere, le persone ospiti possono necessitare di visite, di terapie, di trasferimenti verso le strutture sanitarie; e collegate al tema della salute e della cura, ci possono essere aspetti di ulteriore complicazione, con atteggiamenti di rifiuto e di violenza, anche verso gli stessi operatori sanitari. Ma ciò che accade nel carcere non è 'del carcere', ma è della collettività tutta».

Per l'Ulss 3, il senso del percorso è stato delineato dal direttore dei servizi sociosanitari, Massimo Zuin, che insieme alla dottoressa Milano, è responsabile scientifico del corso: «È uno sforzo doveroso: affrontiamo insieme tematiche tutte legate alla cura e all'assistenza della persona in carcere: dall'uso appropriato dei farmaci alla corretta somministrazione delle terapie, all'accompagnamento in occasione delle visite e dei controlli; lavoriamo insieme per individuare e rendere usuali le migliori pratiche per la gestione delle aggressioni, che purtroppo con frequenza crescente vedono coinvolti anche operatori "in camice bianco", vittime di un disagio che a volte esce dai binari».

La prima giornata del corso ha visto interventi e testimonianze degli esperti presenti, sia dell'Ulss 3 che dell'area penitenziaria, e si è conclusa con le proposte di transizione verso l'incontro successivo: si è deciso di affrontare casi clinici, e di discuterli tra area penitenziaria e area sociosanitaria per arrivare a una gestione congiunta delle situazioni. Il prossimo incontro si svolgerà il 7 maggio.

«Considero questa esperienza - sottolinea il direttore generale, Edgardo Contato - un ulteriore importantissimo tassello del dialogo instaurato dalla nostra Ulss 3 Serenissima con le istituzioni del territorio. Dialogo non solo istituzionale, ma concreto e portatore di un duplice risultato: ci permette da una parte di essere più utili là dove siamo chiamati ad operare come specialisti della sanità; di riflesso, costruisce un clima migliore anche negli ambiti più delicati, così che i nostri operatori non siano mai soli e non siano mai indebitamente esposti, neanche nei contesti più complessi».