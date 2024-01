Zaia: «La sanità veneta corre nonostante il deficit di medici»

Crescono i numeri dei ricoveri ospedalieri in Veneto, così come quelli degli interventi chirurgici e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Il quadro emerge dal bilancio sanitario presentato questa mattina a Venezia dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nella sede della giunta regionale. «La sanità regionale corre - ha detto -, ha aumentato la sua produttività e assume, ma non riesce a trovare medici: ne mancano 50mila in Italia, oltre 3mila nel nostro territorio». Nonostante il deficit di personale, «è stato prodotto di più rispetto all'anno precedente», ha precisato il governatore, ringraziando medici, infermieri, Oss e tutti gli operativi.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nel corso del 2023 sono state ricoverate negli ospedali veneti 640mila persone, in crescita del 4% sull'anno precedente (618mila), e sono stati effettuati oltre 488mila interventi chirurgici, in crescita del 4% rispetto ai 471mila del 2022: 170mila in regime ambulatoriale, 235mila in regime ordinario, 83mila in day hospital. Anche sul fronte delle prestazioni ambulatoriali si è registrato un aumento del 4%: sono state 10,3 milioni nel 2023, rispetto ai 9,9 milioni dell'anno precedente. In incremento anche il numero degli accessi totali in pronto soccorso: sono stati 1,83 milioni nel 2023 e 1,77 nel 2022 (+3%); nei pronto soccorso pediatrici, invece, il trend è stato più netto: 244mila l'anno scorso, contro i 193mila del precedente (+7%). L'attività del Suem ha invece registrato un incremento dell'8% delle missioni, 479mila in tutto (nel 2022 erano state 444mila).

Nell'ultimo triennio è aumentato anche il numero dei professionisti «di 4.101 unità - ha precisato Zaia -, ma non riusciamo ad assumere di più dove vorremmo». Il riferimento è al delta negativo dei medici, 170 in meno oggi rispetto al 2019. Sale invece il numero degli infermieri (+1.896) e degli Oss (+2.912).

Il punto stampa è stata anche l'occasione di fare il punto sulla campagna vaccinale in corso. L'assesore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha spiegato che, a oggi, sono stati erogati 850mila vaccini antinfluenzali e 200mila contro il covid. L'epidemia di influenza «è ancora nel suo pieno - ha spiegato Lanzarin -, tanto che negli ultimi 15 giorni gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10%». L’occupazione dei posti letto negli ospedali ha raggiunto il 95%, mentre le terapie intensive sono al di sotto del 90%. «La situazione - ha precisato l'assessore - non ha comunque causato nessun rallentamento delle attività chirurgiche».