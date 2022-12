La gondoliera Sara Pilla è stata eletta Miss Italia Social 2022

Ventidue anni, una paglietta sulla chioma bionda e tanta voglia di mettersi in gioco con creatività e una personalità genuina e positiva. È Miss Italia Social 2022, Sara Pilla, gondoliera che grazie al suo reel su Instagram raggiungerà a Roma le finaliste di Miss Italia per raccontare, a supporto del team digital del concorso, i retroscena e le emozioni della finale.

Miss Italia Social 2022

Già da cinque anni, Miss Italia ha un occhio di riguardo per il mondo dei social e il titolo di Miss Italia Social nasce dal desiderio di includere questo aspetto della vita delle ragazze, sempre più immerse tra varie piattaforme online. Per questo, oltre alla fascia è stato anche assegnato in premio un corso di digital marketing dalla scuola di formazione digital coach.

Quest’anno alle aspiranti Miss Italia Social è stata proposta l’iniziativa “Miss Italia racconta l’Italia”: il compito era di narrare con un video, con la propria sensibilità, la loro città o comunque un luogo per loro importante del nostro Bel Paese. Il titolo di Miss Social Regionale consentiva anche l’accesso alle Prefinali ed era cumulabile con gli altri titoli in palio. Con il suo reel per “Miss Italia racconta l’Italia”, Sara si era già aggiudicata il titolo di Miss Social Veneto, vogando tra i canali di Venezia e mostrando punti di interesse della città, grazie alle sue doti di gondoliera, ma anche di cantante e musicista. Nel video per “La Bellezza dei Valori”, ha concentrato un insieme, ben pensato, di ironia e valori personali, il tutto con un buon uso dell’elemento visual e l’immancabile vena musicale.

Da questi video, infatti, è già possibile conoscere più da vicino la nuova Miss Italia Social: Sara ha un ottimo background musicale, che porta avanti con i suoi studi sin da piccola, e compone i suoi inediti dal testo alle melodie, infondendovi i suoi sentimenti più profondi con la speranza di creare un legame con chi li ascolterà. Inoltre ha uno spiccato interesse per la moda, cominciato da bambina rubando le scarpe della mamma per delle sfilate casalinghe.

Proprio la famiglia è uno dei valori più importanti per Sara, come lei stessa spiega nel video che le ha permesso di ottenere il titolo, e in effetti la sua è sempre stata presente e parte integrante della sua vita: «La famiglia per me è fondamentale, - ha detto - uno dei motivi per cui mi alzo la mattina sono loro. Mio papà è il ‘guerriero’ che non si arrende di fronte a nulla. Mia mamma ‘l’artista’, sappiamo tutti che gli artisti ragionano con il cuore ed è questo che le ha permesso di crescermi nella bellezza della semplice purezza in ogni gesto che si compie. Mia sorella Alice è la ‘tuttofare’, capace di fare qualsiasi cosa, nonostante abbia 11 anni, continua a insegnarmi sempre cose nuove. Mi ha accompagnata in tutto il percorso a Miss Italia e sono arrivata fin qua anche grazie a lei e ai suoi gesti per darmi coraggio. E infine, il nostro cagnolino Dallas, il ‘fratellino’, ci dà un amore incondizionato e senza di lui mancherebbe proprio una parte della famiglia».