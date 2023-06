La gondoliera Sara Pilla tra i vincitori del Premio Locanda da Gerry 2023

La giovane goldoliera Sara Pilla è tra i vincitori del Premio Locanda da Gerry 2023, il contest che premia giovani donne under 35 che hanno fatto la differenza nel territorio. La 23enne veneziana, infatti, ha ottenuto l'ambito riconoscimento per la conservazione di un antico mestiere come quello del gondoliere. Sul podio, accanto a lei, altre due giovani donne impegnate nei campi dell’ecologia e della salvaguardia ambientale, la bellunese Giselda Torresan, di 33 anni, ecologista e la 29enne Sara Furlanetto di 29 anni di Castelfranco Veneto, fotografa documentarista tra i fondatori del progetto Va' Sentieri per la valorizzazione del Sentiero Italia.

I nomi delle vincitrici del concorso sono stati annunciati in occasione della cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà oggi 16 giugno 2023 alle ore 20.00 alla Locanda Locanda da Gerry a Monfumo (TV) che dà il nome al premio.

«Questa edizione del Premio vuole essere l’occasione per rendere onore al merito e alla bravura di tre giovani donne che sono riuscite a convogliare passioni e interessi in un progetto personale più ampio, che può essere fonte d’ispirazione ed esempio per altri giovani» sottolinea il patron Gerry Menegon «forte è quest’anno l’attenzione verso l’ambiente, che passa attraverso il racconto rispettoso di chi frequenta la montagna, di chi riscopre borghi e comunità tra Alpi e Appennini, fino ad arrivare alla laguna di Venezia e ad uno dei mestieri più antichi in cui la componente femminile si sta via via affermando».

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Monfumo, l’evento è aperto al pubblico e chi partecipa alla serata di gala contribuirà a sostenere il progetto per la ricerca scientifica sul cancro al seno, che ha per capofila la LILT- Lega italiana per la lotta contro i tumori di Treviso.Finalità del progetto, denominato “Best Clinical Practice nella Radioterapia dei Tumori della Mammella in Italia: raccolta dati in un Registro Nazionale e attivazione di specifici programmi di follow up per l’analisi delle tecniche, tossicità e risultati estetici”, è di creare una banca dati per studi epidemiologici e diffondere le informazioni sugli effetti del trattamento radiante nelle pazienti con questo tipo di neoplasia, attivando specifici programmi di follow up per l’analisi dei risultati.