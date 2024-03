Save in prima linea per la depurazione delle acque e la sicurezza idraulica

In occasione della giornata mondiale dell'acqua, Save ha fatto il punto sul programma di attività riferite al ciclo dell’acqua all’aeroporto di Venezia, sviluppate secondo una logica di economia circolare. Per l’occasione, due classi primarie dell’Istituto comprensivo "Angelo Roncalli" di Quarto D’Altino hanno visitato lo scalo, incluso l’impianto di depurazione, elemento centrale per la gestione efficiente della risorsa idrica.

Le attività dedicate al ciclo dell’acqua «si suddividono in un due macroaree», spiegano da Save. La prima riguarda la depurazione delle acque reflue, che viene realizzata attraverso il depuratore inaugurato lo scorso anno in totale sostituzione del precedente, in grado di trattare una portata media giornaliera di 1.155 metri cubi, vale a dire un volume annuo di acqua pari a 420mila metri cubi. La seconda macroarea attiene alla gestione delle acque meteoriche, attività particolarmente sensibile in considerazione della specificità del Marco Polo, ubicato tra la laguna e la terraferma. Le acque di pioggia che bagnano le aree pavimentate del sedime sono sottoposte, mediante innovativi impianti automatici, al trattamento di depurazione prima di essere rilasciate nei canali consortili e in laguna. Prima dello scarico finale, il processo di trattamento avviene tramite 120 filtri che assorbono tutte le sostanze di scarto, assicurando la qualità richiesta.

Al trattamento delle acque meteoriche, si associa l’attività di sicurezza idraulica, che comprende in particolare il bacino di laminazione realizzato da Save in un’area agricola di 12 ettari a Ca' Noghera. Si tratta di una vasca naturale, con una capacità di oltre 100mila metri cubi, che funge da collettore di acque meteoriche in caso di eventi straordinari contribuendo a migliorare la sicurezza idraulica anche dei territori limitrofi lo scalo.

«Per il secondo anno consecutivo Save celebra la giornata mondiale dell'acqua - spiega Davide Bassano, direttore sostenibilità del gruppo -, che rappresenta un’occasione per fare il punto sulle complesse attività collegate al ciclo dell’acqua all’aeroporto di Venezia, un esempio di come la presenza di un’infrastruttura complessa e tecnologica come un aeroporto possa diventare un’opportunità virtuosa di economia circolare di una risorsa preziosa come l’acqua».