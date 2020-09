Il maggiore Savino Capodivento lascia il comando dei carabinieri di Venezia

Sono stati quattro anni intensi, quelli trascorsi dal maggiore Savino Capodivento al comando della compagnia carabinieri di Venezia. Ora, si prepara a lasciare la laguna per ricoprire un nuovo incarico.

Arrivato nel 2016 dopo una pregressa esperienza al comando di una compagnia in Sicilia, Capodivento si è dato molto da fare nella città d'acqua. In questi anni oltre ad aver predisposto e coordinato i servizi preventivi dell’Arma nelle più importanti manifestazioni, fronteggiando anche in prima persona lo stato di emergenza legato a due fenomeni di alta marea eccezionale che hanno devastato Venezia nel novembre 2018 e 2019, anche sotto il profilo della polizia giudiziaria i suoi uomini, sotto la sua guida, hanno raggiunto importanti risultati. Particolare impegno ed attenzione è stata dedicata alla problematica dello spaccio di droga, soprattutto nelle zone della movida più frequentate dai giovani come Santa Margherita, San Pantalon e Rialto con numerosi arresti, denunce e sequestri. Diverse sono state anche le indagini che hanno consentito a più riprese di scoprire bande criminali dedite ai furti in abitazione nel centro storico.

Nel 2019 poi è arrivato anche il conferimento del “Premio Festa di San Marco”, attribuito dal sindaco di Venezia alle “eccellenze veneziane e metropolitane” per aver partecipato all’attività investigativa che ha consentito di scoprire l’omicidio di Ivano Gritti, freddato con due colpi di pistola dall’amico Ciro Esposito dopo un litigio nel gennaio 2018. Infine, da ricordare il suo impegno nelle scuole, in quattro anni ha incontrato oltre 6mila studenti, organizzando anche numerose visite alle caserme nell’ottica di far conoscere l’Arma ai giovani e di educarli alla legalità.

Al suo posto a breve subentrerà il capitano Giovanni Rubino, proveniente dalla compagnia carabinieri di Acireale, dove ha ricoperto l’incarico di comandante per quattro anni.