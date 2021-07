Archeologi per un giorno: gli scavi di Altino aprono ai visitatori | VIDEO

Ad Altino le ricerche del Dipartimento di Studi Umanistici di Ca’ Foscari sono in corso dal 2012. Durante il pomeriggio di oggi, gli scavi e i reperti storici portati alla luce sono stati mostrati ai visitatori

Gli scavi archeologici di Altino hanno accolto i visitatori che, durante il pomeriggio di oggi, hanno potuto così immergersi nel passato. Numerosi ed entusiasti sono stati gli appassionati e i curiosi che hanno colto l'opportunità di osservare con i propri occhi i reperti storici portati alla luce dal gruppo di ricerca e dagli studenti dell’Università Ca’ Foscari guidati dal professore Luigi Sperti, docente di Archeologia presso l'ateneo veneziano.

Gli scavi archeologici

Ad Altino le ricerche del Dipartimento di Studi Umanistici di Ca’ Foscari sono in corso dal 2012 e interessano l’area denominata “Ghiacciaia” in cui, in età romana, si trovava un ampio settore della città. Le indagini sono state avviate con le ricerche di superficie e, a partire dal 2016, sono stati intrapresi gli scavi stratigrafici.

Durante la campagna 2021 si è deciso di ampliare l’area già parzialmente indagata l’anno scorso, dove si sono riconosciute le tracce di un grande edificio absidato, caratterizzato dal ricco apparato decorativo parietale e pavimentale.