A Lio Piccolo si torna a studiare la villa di epoca romana con appuntamenti aperti al pubblico

Ripartono in primavera le attività dello scavo archeologico della villa marittima di Lio Piccolo, operazione eseguita in collaborazione tra il Comune di Cavallino-Treporti, l'università Ca' Foscari e la soprintendenza. Lo scavo sarà aperto il 4 marzo e durerà 12 settimane, dando l’opportunità ad un pubblico ampio di prendere parte alle attività e conoscere così le radici sommerse del territorio. Il progetto è possibile grazie ad un finanziamento del Pnrr all'interno del capitolo che promuove azioni di partecipazione comunitaria intorno ai beni cultuali.

Quest’anno gli archeologi tenteranno di sciogliere alcuni interrogativi ancora aperti sulla storia della Villa. Quando e come è stata abbandonata? Sono state solo le mutate condizioni ambientali o i nuovi equilibri sociopolitici a favorire l’abbandono delle saline? Quanto era grande il monumentale magazzino di massicci pali di quercia indagato lo scorso anno? Nel I secolo a.C. vi abitava un dignitario imperiale o un grande proprietario, o si trattava solo di un sito produttivo marino? Come si andava ad Altino da Lio Piccolo?

Gli archeologi troveranno le soluzioni a questi e ad altri enigmi insieme alla comunità, che sarà coinvolta tramite un ricco calendario di oltre 30 appuntamenti aperti al pubblico. Si potrà visitare lo scavo fino a fine maggio attraverso gli aperitivi archeologici, le visite guidate, i laboratori per bambini: tutte attività che sono state molto apprezzate nelle precedenti edizioni, alle quali hanno partecipato circa 2mila visitatori da tutto il Veneto. I professori universitari Diego Calaon e Daniela Cottica, di Ca' Foscari, si sono già attivati aprendo le iscrizioni per gli studenti internazionali e nazionali interessati a prendere parte alle attività formative, riproponendo anche in questa occasione un’aula a cielo aperto accessibile anche a chi non è iscritto all’ateneo veneziano.

«È il terzo anno consecutivo che l’amministrazione investe in questo importante progetto - commenta Alberto Ballarin, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Cavallino-Treporti -. Le testimonianze degli archeologi, e di coloro che collaborano al recupero del nostro passato, ci consentono di ricostruire, e divulgare, ciò che eravamo, dando altresì risposte a ciò che siamo. Su Lio Piccolo stiamo lavorando a progetti trasversali, come la riqualificazione complessiva del Borgo, e la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità, affinché questo luogo unico e ricco di storia abbia la sua identità legata alla laguna di Venezia, al litorale e a tutto ciò che circonda Cavallino-Treporti. Questo scavo, in particolare, aprirà a nuove possibilità di visita che, come in ogni edizione, saranno gestite su prenotazione, così come gli accessi a Lio Piccolo, attraverso una progettualità compatibile con l’ambiente circostante e la fragilità che il luogo, nel suo complesso, racchiude».