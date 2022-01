Scavo dei rii, pronto un finanziamento di 7,8 milioni per garantire la navigabilità

Due le delibere approvate in giunta per lo scavo in umido di una ventina di rii con un finanziamento di 7,8 milioni di euro (contributi del ministero dell’Ambiente). La prima ne comprende 9 e riguarda il ripristino dei muri di sponda e la manutenzione dei “gatoli” a San Polo e Cannaregio, con un finanziamento di 4,3 milioni di euro, poi i lavori andranno avanti in rio Amalteo, rio de le Becarie, rio de San Boldo, de San Cassan, de Santa Maria Mater Domini, delle Erbe, dei Frari, de San Tomà e rio de le Toresele. Con la seconda delibera, invece, verranno stanziati 3,5 milioni di euro per interventi a San Marco e Castello. In particolare in rio de l’Alboro (o de le Ostreghe), in rio de Sant'Ana, Santa Maria Formosa, in rio Ca’ Michiel, in rio de l’Orso, in rio del Santissimo, de San Zaninovo e del Remedio, in riva del Vin, all’approdo di Ca’ Farsetti, alle darsenette dell’Accademia e alla darsena di Quintavalle. I lavori saranno appaltati da Veritas e i fanghi saranno conferiti nell’isola delle Tresse.

«Vogliamo garantire la navigabilità delle nostre vie di trasporto. Il governo rifinanzi la legge speciale così procederemo con lo scavo a secco - commenta l'assessore alla Mobilità Renato Boraso -. Dopo i 4,5 milioni stanziati negli scorsi anni dall’amministrazione abbiamo riavviato lo scavo in umido dei rii - commenta Boraso - e oggi approviamo un altro finanziamento per consentire non solo ai trasportatori, ai mezzi pubblici, alle imbarcazioni private, alle gondole di poter navigare tranquillamente, ma anche il transito ai mezzi di emergenza come ambulanze, vigili del fuoco, e forze dell'ordine. Se venisse rifinanziata la legge speciale con 150 milioni l’anno per 10 anni, così come abbiamo chiesto all’unanimità in Consiglio comunale, potremmo riprendere anche con lo scavo a secco che permetterebbe di consolidare le fondamenta dei palazzi e la sistemazione dei sottoservizi».