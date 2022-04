Lo scheletro di un T-Rex arriva a Padova per l'unica tappa italiana di una mostra sui dinosauri

Lo scheletro di un T-Rex arriva a Padova! Per la prima volta in Italia il dinosauro preistorico fossilizzato farà tappa nella città veneta all'interno della mostra The Lost Hangar: dinosauri rivelati. L'esposizione di questo esemplare avverrà grazie a una trattativa tra la società Venice Exhibition e un facoltoso collezionista d'oltre oceano e sarà allestita all'interno della Fiera di Padova su gli oltre 5000 mq del padiglione 1.

«Esporre un reperto di T-Rex così delicato in mostra sarà il successo di un'operazione molto complessa anche da un punto di vista logistico - anticipa l’amministratore unico della società, Mauro Rigoni - ma sarà davvero un evento epocale presentare per la prima volta in una mostra nazionale un autentico scheletro intero appartenuto a questa specie di dinosauro teropode così celebrato dalla storia della paleontologia. Chiunque potrà osservarlo da vicino e dal vivo in posizione eretta ammirando le dimensioni e la imponente stazza di questo enorme predatore in cima alla catena alimentare»

Oltre all'annuncio del pezzo forte, dalla società Venice Exhibition anticipano qualche particolare anche sulla mostra che in autunno esibirà il reperto, intitolata “The Lost Hangar: dinosauri rivelati” e a cura di Ilario de Biase.

«Non sarà la solita mostra su questa tematica - dice Rigoni - ma un rigoroso progetto scientifico che farà comprendere in modo inedito la particolarità biologica ed evolutiva dei dinosauri. I visitatori saranno protagonisti di un viaggio conoscitivo a ritroso nel tempo, sul filo conduttore di una suggestiva collezione in anteprima mondiale di 100 autentici reperti paleontologici provenienti da molte nazioni, alcuni prestiti museali di grande suggestione mai ammirati dal pubblico come il T-Rex. Si tratterà di un'avvincente indagine sulla vita del passato a caccia di indizi sulle condizioni che hanno favorito la comparsa e la prosperità di questi giganti e sulle cause della loro estinzione dopo aver dominato il pianeta per milioni di anni»