A Venezia tornano le "school box solidali": quaderni e matite gratis per famiglie in difficoltà

Torna il progetto "school box solidale" a Venezia. Dopo il successo delle edizioni precedenti, infatti, il comune di Venezie e, nello specifico, l'assessorato alla coesione sociale ha avviato anche quest'anno il progetto "school box" volto ad aiutare, con la donazione di materiale scolastico, le famiglie veneziane con difficoltà economiche.

Fino al prossimo 31 agosto 2023, infatti, sarà possibile donare scatole solidali con materiale scolastico nuovo per bambini e ragazzi come quaderni, penne, matite, gomme, temperini, astucci ecc con il fine di sostenere un numero sempre maggiore di famiglie veneziane con le spese per i propri figli in età scolare. L'obiettivo di quest'anno è superare il numero delle 60 school box dello scorso settembre 2022.

I punti di raccolta del materiale sono dislocati in tutta la città da Pellestrina a Marghera, da Murano a Zelarino, grazie alla collaborazione con la Rete Biblioteche Venezia e, da quest’anno, anche con le parrocchie e con alcune cartolerie individuabili attraverso l’esposizione del logo dell’iniziativa.

locandina school box 20231