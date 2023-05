Gli scienziati di Ca' Foscari trovano il legame tra variabilità climatica e livelli di mercurio

Uno studio condotto dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con l’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche e altri partner internazionali, mostra come i livelli di mercurio in Artico siano fortemente influenzati dal cambiamento climatico