Lunedì sciopero di un'ora ai nidi comunali

Lunedì 7 febbraio dalle 7.30 alle 8.30 è sciopero del personale dei nidi comunali. I sindacati Fp Cgil e Uil Fpl chiedono: «un deciso cambio di passo alla giunta che non sta investendo nelle scuole con il risultato di far scendere la qualità del servizio».

«Abbiamo aspettato quattro mesi che l'amministrazione cambiasse le proprie scelte ma ormai la misura è colma. Hanno anche cancellato la commissione congiunta per prevenire i rischi Covid come se non ci fosse bisogno di affrontare insieme le numerose difficoltà - affermano Daniele Giordano Cgil e Mario Ragno Uil -. Per questo abbiamo deciso insieme alle educatrici di scioperare e di farlo per un'ora soltanto perchè l’obiettivo di questa protesta non è danneggiare le famiglie o i bambini, ma mandare un messaggio forte e chiaro a cittadini e istituzioni».

I sindacati tornano a chiedere investimenti sugli spazi, sulle manutenzioni e sui materiali da destinare alle scuole. «Più di tutto servono veri potenziamenti degli organici e non annunci di migliaia di ore di supplenza per confondere le cose sulla reale situazione delle scuole. Continuano a esserci segnalazioni di casi in cui un'educatrice sola deve gestire10-12 bambini per tutta la mattina, o prolungamenti di orari e spostamenti senza criterio - argomentano i sindacalisti - Le supplenze per le assenze non sempre vengono garantire, a volte nemmeno nei casi in cui sono presenti bambini con bisogni educativi speciali (Bes). Abbiamo esposto questa situazione anche in una riunione con i genitori i quali, delusi dall’impossibilità di dialogo con l’amministrazione, hanno compreso le difficoltà che stiamo denunciando. Quello di lunedì – concludono Giordano e Ragno - sarà il primo sciopero e solo l’inizio della lotta che senza cambiamenti non potrà che produrre ulteriori azioni contro queste situazioni».