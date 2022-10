Sciopero del trasporto pubblico: a rischio treni, autobus e vaporetti

Un'ora di sciopero che rischia di mettere in difficoltà lavoratori, studenti e pendolari. Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato la manifestazione per venerdì 7 ottobre 2022, con orari differenti per i diversi comparti del trasporto pubblico. Il personale di Actv, a Venezia, incrocerà le braccia dalle 10.30 alle 11.30, mentre quello di Trenitalia dalle 15.30 alle 16.30.

Sciopero del 7 ottobre

Come fa sapere Actv in una nota, lo sciopero potrà riguardare il personale Avm, Actv e Vela dei servizi di trasporto pubblico di navigazione, automobilistici urbani e extraurbani, tranviari e people mover, nonché i servizi di mobilità privata (parcheggi e strisce blu) e la rete vendita Venezia Unica. La dichiarazione di sciopero indica la fascia oraria 10.30-11.30, ma «ai fini della regolarità dei servizi, si considerino i tempi tecnici di spostamento da e verso i depositi, con corse non garantite a partire dalle 9-9.30 e un pieno ripristino del servizio a partire dalle ore 12-12.30».

Le organizzazioni sindacali hanno indetto lo sciopero di un'ora per «rivendicare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro».