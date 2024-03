Sclerosi multipla: visite e servizi gratuiti negli ospedali di Mestre, Venezia e Mirano

Visite e consulenze gratuite negli ospedali dell'Ulss 3 per contrastare la sclerosi multipla. L'iniziativa è in programma per mercoledì 13 marzo nei presidi di Mestre, Venezia e Mirano, che aderiscono all'(H)Open Day al quale partecipano in Italia i 125 ospedali del network "Bollino Rosa". Nel corso della giornata, saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi - visite neurologiche, colloqui, infopoint, conferenze - e verrà distribuito materiale informativo dedicato.

Obiettivo dell’iniziativa è informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla sclerosi multipla e, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati, quali difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale, ma non solo: «La sclerosi multipla - spiega Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda - è una malattia neurologica degenerativa che ha una spiccata connotazione al femminile: basti pensare che le donne hanno una probabilità 2-3 volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto agli uomini. Viene diagnosticata tra i 20 e 40 anni con pesanti ripercussioni sulla qualità di vita dei pazienti a causa delle disfunzioni che sono ad essa associate, le quali possono manifestarsi anche nelle fasi di esordio della stessa».

Mestre

All'ospedale di Mestre, dalle ore 9 alle ore 14, si svolgeranno colloqui di counselling per pazienti e familiari con medico neurologo o psicologo: l'obiettivo è fornire aiuto per superare problematiche quotidiane che possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita. In particolare, a pazienti e familiari potrà essere proposto un test di screening riguardo ai disturbi cognitivi correlati alla Sclerosi multipla. I colloqui si svolgeranno con modalità di erogazione prevalentemente virtuale (piattaforma Google Meet), oppure in presenza o telefonica: la scelta è lasciata al paziente in sede di adesione. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione, che potrà essere effettuata entro lunedì 11 marzo, inviando una email alla segreteria organizzativa, all'indirizzo ocme.neuroseg@aulss3.veneto.it: la segreteria raccoglie le richieste e prenota gli appuntamenti inviando una email di risposta ai pazienti. Gli specialisti dell'Ospedale dell'Angelo prevedono di effettuare fino a 30 colloqui nella mattinata; eventuali richieste in eccedenza sono gestite dalla segreteria e distribuite nelle giornate di normale attività.

Venezia

A Venezia, dalle ore 8.30 alle ore 13, sarà possibile effettuare una visita o consulenza con il neurologo e la neuro-psicologa; si accede con prenotazione obbligatoria, telefonando allo 041.5294008 entro martedì 12 marzo, dalle ore 8.00 alle 14.00. Gli specialisti dell'Ospedale sono inoltre a disposizione per colloqui telefonici, che potranno avvenire nella stessa mattinata del 13 marzo, nella fascia oraria dalle 11.30 alle 13.00, telefonando al numero 041.5294008. In caso di adesioni troppo numerose per la giornata del 13 marzo, verrà fornita agli utenti un'altra data utile per la visita o il colloquio.

Mirano

Visite e consulenze gratuite sono proposte, sempre il 13 marzo, anche all'ospedale di Mirano: presso l'ambulatorio di Neurologia, al piano terra dell'edificio 23, dalle ore 9 alle ore 13, avranno luogo consulenza neurologica per le donne che vogliono informazioni per programmare una gravidanza o per quelle già in gravidanza, Per accedere alle consulenze - il numero massimo di colloqui disponibili è di 20 - è necessaria la prenotazione, che si effettua telefonando allo 041.5794576 dalle ore 8.30 alle 12.30 nei giorni 8-11 e 12 marzo. Sempre il 13 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, si potrà dialogare telefonicamente con gli specialisti: anche i colloqui telefonici - massimo 15 - vanno concordati con le medesime modalità di prenotazione obbligatoria, che si può effettuare negli stessi orari allo stesso numero delle consulenze.