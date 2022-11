Clodiense-Torviscosa: nessun flusso anomalo di scommesse

Nessun flusso di scommesse anomale su Clodiense-Torviscosa, partita del girone C di serie D giocato domenica 13 novembre e terminato con il risultato di 0-3. Secondo quanto riportato da Agipronews, l'agenzia delle dogane e monopoli non avrebbe segnalato giocate sospette.

Da quanto si apprende, sarebbe stato aperto un fascicolo di indagine ma non sarebbero state registrate anomalie dai bookmaker nei flussi di giocate. «Il match vedeva fronteggiarsi la capolista Clodiense e l’ultima in classifica, il Torviscosa. Nonostante la posizione e il fattore campo sfavorevoli, gli ospiti avevano portato a casa un sonoro successo per 3-0 - si legge in una nota di Agipronews -. Il risultato ha subito scatenato la polemica tra i tifosi di casa, che hanno accusato di combine i propri giocatori, segnalando anche presunte giocate anomale sul successo del Torviscosa. Il clamore mediatico causato dall’evento ha spinto la federazione ad aprire un fascicolo per approfondire la questione, ma al momento – secondo quanto si apprende - non è stata registrata alcuna irregolarità».