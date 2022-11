 “Uno scontrino per la scuola”: parte la campagna a Salzano e Robegano

«A Salzano e Robegano gli scontrini dei negozi ora valgono doppio». Lo annuncia con soddisfazione il sindaco Luciano Betteto, che prosegue: «Da martedì è decollato anche nel nostro Comune il fortunato progetto “Uno scontrino per la scuola”, promosso da Confcommercio del Miranese, iniziativa di economia circolare e sviluppo locale che permetterà non solo di legare ulteriormente le famiglie degli alunni al territorio, aiutando in questo modo il commercio di prossimità, ma anche di sostenere materialmente le esigenze delle nostre scuole».

Gli acquisti nei negozi di generi alimentari, dal panettiere, nella cartoleria e al calzolaio sotto casa, permetteranno ora di destinare contributi economici ai plessi di Salzano e Robegano, i cui alunni saranno chiamati a diventare collezionisti di scontrini e ricevute fiscali, incentivando in questo modo gli acquisti “sotto casa”.

«Basterà fare la spesa in paese nei negozi di ogni categoria merceologica aderenti e che espongono la locandina dell’iniziativa, conservare lo scontrino degli acquisti e inserirlo poi in un’urna presente all’interno di ogni plesso scolastico del territorio», spiega l’assessore al Commercio Chiara D’Angelo. Sei quelli che hanno aderito, per un totale di oltre mille alunni iscritti: la sfida coinvolgerà i piccolissimi delle scuole dell’infanzia “Girotondo” e “Monsignor Menegazzi” di Salzano e “Madonna delle Grazie” di Robegano, i bambini delle primarie “San Giovanni Bosco” di Salzano e “San Pio X” di Robegano e i ragazzini delle secondarie “Dante Alighieri” di Salzano. Trentuno invece le attività commerciali del comune aderenti.

L’iniziativa, promossa all’interno del distretto del commercio “Salzano: la via della Seta tra Terme, Storia e Agro-Gastronomia””, dal Comune di Salzano, Confcommercio del Miranese e i commercianti locali, si concluderà il 28 febbraio, quando una commissione nominata allo scopo procederà alla verifica degli scontrini raccolti in questi mesi, decretando vincitrice la scuola che avrà ottenuto il miglior risultato nel rapporto tra numero di scontrini raccolti e alunni frequentanti.

L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere bambini e ragazzi nell’aspetto ludico della raccolta. In questo modo, attraverso il gioco, famiglie e comunità avranno l’opportunità di sostenere concretamente sia il commercio locale che la scuola del proprio paese, semplicemente facendo la spesa nei negozi di vicinato: con un gesto semplice e naturale com’è quello di conservare lo scontrino fiscale, ogni alunno concorrerà a regalare un contributo in denaro alla propria scuola, aiuterà il commercio tradizionale e quindi l’economia locale e nel contempo, chiedendo lo scontrino per ogni acquisto, anche piccolo, sosterrà e valorizzerà la cultura della legalità e la tracciabilità degli acquisti.

«L’importanza di coinvolgere il territorio a favore dei negozi di vicinato – conclude il presidente di Confcommercio del Miranese Ennio Gallo – si inserisce in un percorso virtuoso che sta portando ottimi risultati in ottica di distretto, come dimostrano i bandi per le imprese, con 75.000 euro stanziati per le attività che modernizzeranno i propri locali, o con iniziative di promozione del territorio, come la Notte Lilla e la Festa della Zucca, che si dimostrano attrattivi anche fuori provincia».