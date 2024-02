Cardiologie aperte: screening gratuiti negli ospedali di Jesolo e San Donà

Ritorna anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione e di informazione Cardiologie aperte, nata su iniziativa dell'associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco). All'iniziativa partecipa anche l'Ulss4, con il contributo dell'associazione amici del cuore San Donà e Jesolo, organizzando 2 giornate a tema.

Si inizierà venerdì sera al Centro Culturale Da Vinci di San Donà di Piave dove, dalle ore 20, interverranno sul tema il direttore generale dell'azienda sanitaria, Mauro Filippi, il sindaco di San Donà, Alberto Teso, e il direttore della Cardiologia, Giovanni Turiano. Poi ci sarà spazio per la musica con il concerto del coro Vocal Ensemble Monteverdi New Voices diretto da Silvia Buscato.

La mattinata di sabato 17 febbraio - dalle 8.30 alle 12.30 - sarà invece destinata agli screening per la popolazione svolti negli ambulatori della cardiologia sia all’ospedale di San Donà di Piave e sia in quello di Jesolo. Nelle due sedi il personale della cardiologia, con l’aiuto dei volontari effettuerà check up gratuiti che prevederanno l’effettuazione di elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa, Bmi, saturazione, e un colloquio con il cardiologo.

«Questa iniziativa ha come focus la prevenzione cardiovascolare, argomento di particolare attualità in quanto a tutt'oggi le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia - spiega il direttore della cardiologia dell’Ulss 4, dottor Giovanni Turiano -. Se la qualità delle cure ospedaliere per tali malattie è notevolmente migliorata negli ultimi anni, molto rimane da fare nel campo della prevenzione che deve essere volta a sensibilizzare la popolazione a seguire uno stile di vita sano dal punto di vista cardiovascolare, cominciando in particolare da una corretta alimentazione e praticando regolarmente un'attività fisica adeguata».

Per partecipare allo screening, è necessaria la prenotazione al numero 391 7703360 (tramite WhatsApp) indicando nome, cognome, data di nascita, e la sede (Jesolo o San Donà), in base a dove si vorrà effettuare lo screening.