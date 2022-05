Al via da oggi lo screening gratuito per l'epatite C

Ha preso il via oggi in Veneto lo screening gratuito per l’epatite C. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, circa 1,3 milioni di persone, e rappresenta un’opportunità per la diagnosi precoce della malattia.

Lo screening è stato avviato in tutte le aziende sanitarie della Regione. I cittadini interessati potranno partecipare gratuitamente, sottoponendosi ad un esame del sangue che ricerca la presenza di anticorpi contro il virus dell’epatite C, causa della malattia. Il test potrà essere eseguito insieme ad altri esami del sangue oppure potrà essere prenotato direttamente presso i laboratori identificati dalle aziende, anche senza impegnativa. In alternativa, il cittadino potrà anche decidere di attendere la lettera di invito allo screening, che arriverà direttamente a casa.

In caso di positività all’esame del sangue, lo screening regionale offrirà esami di approfondimento e visite specialistiche. Il cittadino sarà accompagnato lungo tutto il percorso, dai primi esami, all’eventuale diagnosi di epatite C, fino al trattamento in un centro regionale specializzato. L’iniziativa si inserisce in un progetto nazionale finanziato dal Ministero della Salute e il percorso sarà completamente gratuito, senza pagamento del ticket.