A Mestre una giornata di screening gratuiti per la salute di occhi e cuore

Torna anche quest’anno “Sguardo d’insieme”, la cittadella itinerante per la salute degli occhi e del cuore, con obiettivo la prevenzione sulle malattie oculari e cardiache. Un vero e proprio villaggio della salute aperto ai cittadini, che quest’anno farà tappa a Mestre sabato 4 maggio, a Noale domenica 5 maggio, e a Mogliano Veneto sabato 11 maggio. L’iniziativa è promossa da Distretto Rotary 2060, con la collaborazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Amici del Cuore Terraferma Veneziana OdV e Cuore Amico Mirano.

Screening gratuiti

La prima delle tre giornate si svolgerà sabato 4 maggio a Mestre in Piazzetta Coin, al mattino dalle 9 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 17. I cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione al camper della prevenzione oculare di Fondazione Banca degli Occhi, per effettuare screening volti all’individuazione di fattori di rischio per il glaucoma e l’insorgenza del cheratocono. Grazie agli Amici del Cuore, sarà possibile sottoporsi a screening cardiologici con elettrocardiogramma e alla misurazione della glicemia e del colesterolo. Per questi due ultimi test occorrerà presentarsi allo stand la mattina a digiuno. Il villaggio della salute di “Sguardo d’Insieme” sarà presente anche domenica 5 maggio a Noale (Piazza XX Settembre, ore 9-13) e sabato 11 maggio a Mogliano Veneto (Piazza Caduti, ore 9–12.30 e 14.30-17).

