Nel weekend screening gratuiti a occhi e cuore

Anche un semplice test di pochi minuti può rivelare situazioni di rischio, importanti per la salute degli occhi e del cuore: un anno fa quasi 1000 cittadini veneziani si sono sottoposti a controlli oculari e cardiologici attraverso l’iniziativa "Sguardo d’Insieme", il 12,5% dei partecipanti agli screening oculari è stato reindirizzato ad uno specialista per sospetto glaucoma. Torna anche quest’anno la campagna per la prevenzione oculare e cardiologica che fa tappa a Mestrem sabato 4 maggio, a Noale domenica 5 maggiom e a Mogliano Veneto sabato 11 maggio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Una seconda edizione al via dopo il successo del debutto di un anno fa: nel maggio 2023 furono in tutto 961 gli screening effettuati, di cui 353 cardiologici e 536 oculistici. A fronte degli oltre 500 test oculari effettuati ben 67 cittadini (il 12,5%) sono stati invitati ad un approfondimento oculistico per sospetto glaucoma, e 5 utenti per sospetto cheratocono.

La cittadella itinerante per la salute degli occhi e del cuore si presenta come un vero e proprio villaggio della salute aperto ai cittadini. L’iniziativa è promossa da Distretto Rotary 2060, ed in particolare in quest’edizione da Rotary Club Venezia Mestre Torre, Rotary Club Venezia Noale dei Tempesta, Rotary Club Treviso Terraglio e Rotaract Mestre Insieme, con la collaborazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Amici del Cuore Terraferma Veneziana OdV e Cuore Amico Mirano.

Accanto al Camper della prevenzione oculare di Fondazione Banca degli Occhi, saranno presenti sette stand informativi a cura dei Rotary Club e delle associazioni. A Mestre, grazie agli Amici del Cuore, sarà possibile sottoporsi a screening cardiologici con elettrocardiogramma e misurazione della glicemia e del colesterolo, per i quali occorrerà presentarsi la mattina a digiuno: «Una proposta - spiega Maria Elena Maffei, vicepresidente associazione Amici del Cuore - che rivolgiamo in particolare ai giovani adulti dai 35/40 anni fino ai 65 anni, che non hanno mai avuto alcun evento cardiologico e non si sottopongono regolarmente ad esami». Anche a Noale e a Mogliano Veneto cuore sotto controllo: «Noi saremo a disposizione per la misurazione gratuita di glicemia e colesterolo, con la possibilità di consulenza cardiologica», conferma Nicolò Cammarata, presidente Associazione Cuore Amico Mirano.

Info e orari

Tutti gli screening proposti nel progetto "Sguardo d’insieme" sono volti ad individuare la presenza di fattori di rischio e saranno gratuiti e accessibili, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Il camper di Fondazione Banca degli Occhi e gli stand per l’informazione e la prevenzione saranno accessibili sabato 4 maggio a Mestre (Piazzetta Coin, dalle 14.30 alle 17), domenica 5 maggio a Noale (Piazza XX Settembre, dalle 9 alle 13) e sabato 11 maggio a Mogliano Veneto (Piazza Caduti, 9-12.30; 14.30-17).