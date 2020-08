Ulss 3, finora un quinto del personale scolastico ha fatto il test per il coronavirus

L'inizio dell'anno scolastico si avvicina e in questi giorni il personale degli istituti veneziani si sta sottoponendo allo screening per la rilevazione del coronavirus: in questi primi quattro pomeriggi, secondo i dati dell'Ulss 3, lo ha fatto un quinto delle persone coinvolte, ovvero 2.402 membri del personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private su una platea totale di circa 12 mila lavoratori. I risultati si conosceranno nei prossimi giorni: chi risulta positivo viene sottoposto a tampone per la verifica e, in attesa dell'esito, messo in isolamento fiduciario.

I test

Il test sierologico rapido è ad adesione volontaria e viene eseguito, per quanto riguarda il territorio dell'Ulss 3, in sei postazioni: al punto prelievi dell’Angelo si sono presentati 722 operatori scolastici, al Civile di Venezia 240, a Dolo 461, a Noale 481, a Chioggia 254, a Cavarzere 140. A questi vanno aggiunti i 104 colleghi che hanno preferito recarsi al mattino nelle altre sette “postazioni tamponi” ad accesso rapido attive sul territorio, mentre altri ancora si sono rivolti direttamente ai medici di base che praticano questo screening nel loro ambulatorio. Per il direttore dell'Ulss, Giuseppe Dal Ben, «i numeri sono confortanti» e evidenziano un «senso civico che si spera venga confermato nei prossimi giorni». C’è ancora tempo fino al 4 settembre e tutti gli operatori sono invitati ad aderire alla campagna di test: «Insieme - conclude - possiamo garantire a bambini e ragazzi un avvio della scuola sereno».

Modalità

L'accesso alle sei postazioni (Mestre, Venezia, Noale, Dolo, Chioggia, Cavarzere) è libero, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17. All'interno delle postazioni, i medici di famiglia che hanno aderito all’iniziativa somministrano l’esame in rapidità e piena sicurezza e continueranno a farlo nel corso di queste due settimane. L'Ulss fa presente che tutto si sta svolgendo nel rispetto delle regole e senza code. Il lavoratori scolastici si presentano all’orario della prenotazione, o direttamente al punto prelievo, muniti di tessera sanitaria. Dopo la puntura del dito da parte dell’infermiere, attendono 15 minuti per l’esito del test. A questo punto il medico di medicina generale può refertare l’esame. Nel caso di risultato positivo, il lavoratore viene poi sottoposto a un nuovo test di conferma realizzato con il tampone naso faringeo e in attesa dell’esito la persona dovrà rimanere nel proprio domicilio in isolamento fiduciario. L’azienda sanitaria mette inoltre a disposizione, nel proprio sito ufficiale, la possibilità di prenotare il test attivando la funzione “Zerocoda”, la stessa che si utilizza per le prenotazioni degli esami del sangue.



Anche per gli insegnanti sono attive le altre sette postazioni: sede del distretto dell'ex ospedale Giustinian, Dorsoduro 1454; sede del distretto di Favaro Veneto, via Triestina 46/M; presidio di Noale, piazzale della Bastia 3; sede distrettuale di Chioggia, accesso da via Marco Polo. C’è inoltre l’ospedale di Dolo, con il supporto del punto aperto all’ospedale dell’Angelo, e l’aeroporto Marco Polo. Sono tutte postazioni ad accesso libero, non hanno bisogno né di prenotazione, né di prescrizione medica. Sono attive dalle ore 7 alle ore 13.