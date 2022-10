Ulss 3: «Da gennaio a settembre 120 tumori al seno individuati grazie agli screening»

Sono 120 i tumori al seno diagnosticati attraverso gli esami di screening nei primi nove mesi del 2022: lo segnala il dottor Vittorio Selle, direttore del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima. «Le molte iniziative dell'Ottobre Rosa che in questo periodo si susseguono - spiega - non vogliono certo essere momenti di folclore. Al contrario, vogliono e devono accendere i riflettori su quella che è la realtà concreta, e purtroppo anche cruda, della possibilità di contrarre una malattia grave. E contemporaneamente far capire a tutti che un esame di screening può salvare la vita, e può rendere meno faticoso e più efficace il percorso di cura».

«Nei primi nove mesi di quest'anno - aggiunge la dottoressa Melania Lorio, medico referente del servizio screening oncologico - proprio gli screening hanno permesso a 120 donne di scoprire una neoplasia che le ha colpite al seno. E non basta: lo screening della cervice uterina ha permesso di diagnosticare anche 38 lesioni pretumorali, e grazie allo screening del colon retto sono stati identificati 37 carcinomi. Sono dati inequivocabili: fare gli screening è necessario e dà risultati efficaci, fare gli screening salva la vita perché permette di essere curati prima e meglio».

Dal servizio screening viene quindi un invito concreto: «L'Ottobre Rosa - sottolinea Lorio - offre anche alcuni concreti appuntamenti, che sono vere e proprie occasioni per tutelare la propria salute. I nostri operatori saranno a disposizione per incontrare gli utenti, spiegare loro come fare ad aderire ai vari screening e fissare direttamente un appuntamento e, nel caso degli screening del colon-retto, consegnare anche il campioncino per l'esecuzione dell'esame stesso. Chi sa di non aver risposto in passato, può cogliere l'occasione per recuperare adesso. Nei prossimi giorni ci troverete a Chioggia, a Mirano e a Marghera: contiamo che siano molti coloro che ci verranno a trovare».

Ecco sedi e orari dei prossimi appuntamenti per info e prenotazioni degli esami di screening:

- venerdì 21 ottobre, ore 9.00-13.00, all'Ospedale di Chioggia

- venerdì 28 ottobre, ore 10.00- 15.00, all'Ospedale di Mirano

- sabato 22 ottobre, ore 9.30-12.30, in Piazza Mercato a Marghera, in collaborazione con la Municipalità di Marghera.