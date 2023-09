Scrittrice veneziana alla fiera del libro in Honduras

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

La scrittrice veneziana Silvia Favaretto ha appena partecipato alla "Segunda Feria internacional del Libro" a Tegucigalpa, Honduras, come rappresentante del nostro paese. L'autrice ha svolto conferenze sulla traduzione e presentato libri come il suo recente romanzo VIOLA PERVINCA (della casa editrice Mazzanti di San Donà) e il libro di microracconti e poesie MINOTAURA edito da Malpaso in Honduras. "La mia permanenza in questo paese -ha commentato la scrittrice - è stata estremamente piacevole e proficua. Oltre ad aver avuto a che fare, com'è consueto in queste occasioni, con ambasciatori e ministri, ho parlato molto con i veri lettori, con la gente comune, studenti universitari, famiglie e semplici curiosi che son passati allo stand "Italia" informandosi circa la letteratura, ma anche di tutti gli aspetti culturali del nostro bel paese, che suscita molto interesse in Centroamerica".