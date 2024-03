Tornano le sculture di sabbia a Jesolo: rappresenteranno le "creature nell'arte"

Le sculture di sabbia saranno grandi protagoniste anche quest'anno a Jesolo. La tradizionale mostra aprirà i battenti in Piazza Brescia il 3 maggio, mentre gli scultori saranno operativi a partire dal 18 aprile per realizzare le proprie opere, che dovranno seguire il filo conduttore del tema definito dall'amministrazione comunale: "Creature nell'arte".

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Le opere rappresenteranno quindi gli animali nella storia dell’arte: dai dipinti rupestri al surrealismo, in ogni periodo e in ogni cultura, l’essere umano ha interpretato e rappresentato gli animali in modi unici, occupando un ruolo significativo nella storia dell’arte e nella letteratura. I migliori artisti internazionali si cimenteranno liberamente nella realizzazione di 6 imponenti opere scultoree di rena, in mostra per tutta l’estate 2024.

«Quest’anno abbiamo scelto un tema che se da una parte metterà gli artisti nelle condizioni migliori per esprimersi ai massimi livelli dal punto di vista tecnico, dall’altro concederà loro ampia libertà di interpretazione alimentando lo spirito creativo - spiega l’assessore al Turismo di Jesolo, Alberto Maschio -. Siamo convinti che questa scelta libererà tutto il potenziale delle sculture rendendo così la mostra ancora migliore dal punto di vista qualitativo».