Scuola: centinaia di borse di studio per i programmi all’estero 2024-25

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Adattabilità, pensiero critico, consapevolezza delle proprie capacità, apertura mentale, comprensione e valorizzazione delle differenze culturali, comunicazione efficace, empatia. E, infine, voler essere protagonisti attivi del cambiamento nella società: questi sono i risultati che nascono dal vivere un periodo scolastico all’estero in età adolescenziale se guidati da un percorso di formazione che precede, accompagna e segue tale esperienza.

Lo confermano gli studenti che lo scorso anno hanno partecipato a un programma all’estero con Intercultura (fonte: questionario CSE per i partecipanti Intercultura). Tra questi anche Aura, partita dalla nostra zona per un’esperienza scolastica annuale in Indonesia che scrive “Ciao a tutti, mi chiamo Aura, ho 17 anni e ho sempre vissuto a Venezia, ma sin da piccola mi è sempre piaciuto viaggiare, ed eccomi qui a scrivervi direttamente dall’Indonesia, un paese che si trova completamente dall’altra parte del mondo, per vivere questa meravigliosa esperienza di un anno lontano da casa. L’Indonesia è divisa in tante isole, io precisamente mi trovo a Sumatra nella città di Palembang. Qui è tutto diverso: cibo, cultura, religione, scuola, clima e tante altre cose, ma la cosa più strana è, che essendo straniera, dunque avendo dei tratti estetici diversi da loro, ogni giorno la gente in giro, che sia a scuola, al supermercato, in palestra o al ristorante, mi ferma e mi chiede una foto o addirittura degli autografi, come se fossi una vera star! Sicuramente questa che sto vivendo è un’esperienza completamente diversa dal solito, ma allo stesso tempo la ritengo davvero bella e sono sicura che mi porterà grandi cose”.

E per la prossima generazione di adolescenti “esploratori” di sé stessi e delle diverse culture del mondo, Intercultura ha aperto, fino al 10 novembre, le iscrizioni per partecipare ai programmi all’estero in 60 Paesi nei 5 continenti e per richiedere una delle oltre 1000 borse di studio messe a disposizione per l’anno scolastico 2024-25, www.intercultura.it/concorso., anche grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e fondazioni (l’elenco è in continuo aggiornamento alla pagina: www.intercultura.it/borse-partner). Inoltre, anche quest’anno è aperto il bando ITACA 2024/25 che offre 1.500 borse di studio rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti al Fondo della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

I programmi di Intercultura sono conformi al bando ITACA e offrono in aggiunta un percorso di formazione su tematiche di educazione interculturale che consente agli studenti di ricevere la certificazione delle competenze acquisite e di ricavare benefici più ampi dall’esperienza all’estero. Per informazioni: www.intercultura.it/itaca.

L’Organizzazione di Volontariato di Intercultura opera in Italia dal 1955 e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs; i programmi offerti consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Sono rivolti a studenti iscritti a una scuola superiore del territorio italiano, nati prioritariamente tra il 1° luglio 2006 e il 31 agosto 2009. Un’esperienza di studio che cambierà loro la vita come, in passato, è già successo a personaggi come Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti, Antonio Scurati, Maria Concetta Mattei, Marco Balich, Gaia Gozzi e altri.

Per maggiori informazioni su Intercultura, contattare i volontari della zona responsabili dei programmi all'estero al 3515894853. Sempre sul sito sono consultabili le storie degli ex partecipanti ai programmi di Intercultura.