La scuola in DAD: il nuovo protocollo

Le classi tornano in didattica a distanza anche con un solo contagiato. Lo stabilisce - come riporta Today.it - una circolare del ministero della Salute e dell'Istruzione che aggiorna il protocollo sanitario. Il provvedimento si è reso necessario a causa della crescita del numero di nuovi casi di infezione da Covid-19: l'incidenza settimanale sul territorio nazionale (stimata in oltre 125 casi ogni 100.000 abitanti) è infatti oltre il valore soglia di 50 casi che consente un corretto tracciamento dei casi.

Pertanto si è ritenuto di sospendere - provvisoriamente - il programma di "sorveglianza con testing" applicato a scuola, come si legge nella circolare "aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico" firmata da Gianni Rezza, direttore generale di prevenzione del ministero della Salute, e da Jacopo Greco, capo dipartimento del ministero dell'Istruzione.

Come disposto nel provvedimento, non occorreranno più tre positivi per la Dad. I dirigenti scolastici, venuti a conoscenza anche di un solo caso, sono autorizzati a disporre la Dad per l'intera classe, mentre la azienda sanitaria competente potrà disporre la quarantena per i "contatti stretti".

«Siamo stati facili cassandre - commenta Antonello Giannelli, presidente dell'associazione dei presidi -. Avevamo lanciato l'allarme già pochi giorni dopo la pubblicazione della nota congiunta Salute-Istruzione n. 1218 del 6 novembre scorso. Le scuole, nonostante le mille difficoltà e con uno smisurato carico di lavoro sulle spalle dei dirigenti e del personale, hanno retto. Lo stesso non possiamo dire dei dipartimenti di prevenzione che non sono riusciti sin da subito a garantire la tempistica dei testing e in molti casi non hanno applicato quelle procedure di tracciamento», conclude Giannelli.

Le novità sono state fortemente criticate dal movimento "priorità alla scuola", che ha annunciato l'intenzione di mobilitarsi di nuovo in tutta Italia. «Le dichiarazioni del governo, a inizio anno scolastico, sulla priorità alla didattica in presenza, non hanno retto nemmeno fino alla fine dell’anno solare. Ora si torna indietro di un anno, senza tenere in nessuna considerazione la mutata situazione epidemiologica, non paragonabile ai numeri del 2020, e che non tiene conto del livello di vaccinazione tra personale scolastico (altissimo) e studenti over 12 (molto elevato). Questo dietrofront imbarazzante usa la nuova variante Omicron come foglia di fico. I motivi sono infatti ben altri, a partire dall’evidente impreparazione e ritardo delle Regioni (solo la Toscana e il Veneto erano riuscite a applicare in tutta la regione il nuovo protocollo). Pur consapevoli delle carenze strutturali del sistema scolastico, le istituzioni continuano a non dotarsi di una pianificazione e programmazione».