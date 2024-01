Medici di tutta Italia a scuola di ecografia a Dolo

Primo giorno di scuola d’ecografia per internisti, gastroenterologi, chirurghi, nefrologi, geriatri e medici di pronto soccorso arrivati oggi da tutta Italia all’ospedale di Dolo. I 18 allievi si aggiungeranno ai 250 ecografisti formati in 13 anni anni di corso di alta specializzazione offerto dall’Ulss 3 Serenissima. Per la prima volta le lezioni si trasformano anche in insegnamento per specializzandi dell’Università di Padova: inserita nel programma formativo della scuola di specializzazione in medicina interna, quest’anno la scuola di ecografia di Dolo ha riservato agli universitari otto banchi.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'unica scuola di ecografia nel Veneziano

La Scuola di ecografia, riconosciuta Siumb (Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia), è l’unica nel veneziano e ne conosce due altre sole nel Veneto. Avviato dall’allora primario di medicina di Dolo Giuseppe Marin, il corso è passato in eredità all’attuale direttore del reparto, Moreno Scevola, «con l’obiettivo di mantenere i medici aggiornati con le realtà scientifiche nazionali e internazionali, e di permettere ai nuovi corsisti di acquisire confidenza con una metodica oramai sempre piu’ indispensabile nell’affrontare il paziente internistico e non».

«Dolo, struttura all'avanguardia per attirare nuovi medici»

«Se una struttura all’avanguardia, densa di tecnologie di prim’ordine come l’ospedale di Dolo, non avesse l’intelligenza e la volontà di chi ci lavora dentro, non andrebbe da nessuna parte, perché dietro alla tecnologia ci sono i medici - spiega il direttore generale dell’Ulss 3, Edgardo Contato -. L’ospedale di Dolo rende quindi disponibili questa tecnologia e queste conoscenze anche per cercare di catturare l’attenzione dei nuovi medici».