Scuola: intercultura odv presenta a Mestre i suoi programmi

Adattabilità, pensiero critico, consapevolezza delle proprie capacità, apertura mentale, comprensione e valorizzazione delle differenze culturali, comunicazione efficace, empatia. E, infine, essere protagonisti attivi del cambiamento nella società: questi sono i risultati che nascono dal vivere un periodo scolastico all’estero in età adolescenziale se guidati da un percorso di formazione che precede, accompagna e segue tale esperienza. Lo confermano gli studenti che lo scorso anno hanno partecipato a un programma all’estero con Intercultura (fonte: questionario CSE per i partecipanti Intercultura). Tra questi anche Aura, partita lo scorso luglio da Venezia per un’esperienza scolastica annuale in Indonesia, grazie ad Intercultura. Oggi, a maggio 2024, Aura racconta così la conclusione della sua esperienza annuale: “Ciao a tutti, mi presento, sono Aura Minincleri, ho 18 anni, sono di Venezia e ora vi sto scrivendo dall’altra parte del mondo: dall’Indonesia, poiché nove mesi fa sono partita per il mio anno all’estero con Intercultura. L’Indonesia è divisa in tante isole, io precisamente mi trovo a Sumatra nella città di Palembang. Qui è tutto diverso: cibo, cultura, religione, scuola, clima e tante altre cose. Ma la cosa più strana è, che essendo così diversa da loro, ogni giorno la gente mi ferma e mi chiede una foto o addirittura degli autografi, come se fossi una vera star! Ormai sono alla fine del mio percorso che posso dire essere stato ricco di emozioni, cambiamenti, conoscenze, avventure, viaggi e amicizie. Tornerò in Italia sapendo di avere una seconda casa con una seconda famiglia che durante quest’anno è cresciuta con me e con la quale ho condiviso momenti indimenticabili. Tornerò sapendo di aver creato un bellissimo legame con i miei compagni di classe e con quelli che ad oggi definisco migliori amici. Ma soprattutto tornerò un’Aura diversa, più grande, più forte, più ricca, portando dentro di me un’esperienza indimenticabile e unica. L’Indonesia mi ha vista crescere, ridere e piangere quando avevo paura, mi ha vista avventurarmi nello scoprire un nuovo mondo e una nuova me e io all’Indonesia lascio il cuore.” E per la prossima generazione di adolescenti “esploratori” di sé stessi e delle diverse culture del mondo, Intercultura aprirà, dal 1° settembre al 10 novembre 2024, le iscrizioni per partecipare ai programmi all’estero in 60 Paesi nei 5 continenti e per richiedere una delle oltre 1000 borse di studio messe a disposizione per l’anno scolastico 2025-26 (https://www.intercultura.it/concorso), anche grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e fondazioni (l’elenco è in continuo aggiornamento alla pagina: https://www.intercultura.it/borse-partner). Le durate dei programmi scolastici sono varie: bimestre, trimestre, semestre e anno scolastico con partenza nell’estate 2025. Per approfondimenti e informazioni più dettagliate su come partecipare ai programmi offerti da INTERCULTURA ODV, è possibile partecipare ad un incontro informativo aperto al pubblico.

L'appuntamento sarà per Mercoledì 22 maggio 2024 alle 20:45 presso la Sala Conferenze al 4° piano del Centro Culturale Candiani, in Piazzale Candiani 7, 30174 Mestre (VE). La partecipazione all'incontro è gratuita, previa registrazione tramite questo link https://forms.gle/gfkKh8ot49j8tknQ7 o inquadrando il QR-code riportato a lato. L’incontro è rivolto principalmente agli studenti delle classi seconde degli istituti superiori di secondo grado, ai loro genitori e ai loro docenti. Verrà illustrato in cosa consiste il progetto educativo di Intercultura, e si parlerà di come i nostri programmi sviluppino nei partecipanti una forte sensibilità verso temi di educazione interculturale e cittadinanza globale. Per maggiori informazioni in merito all’evento, e per entrare in contatto con i volontari presenti in città, rivolgersi al Presidente della sezione locale di Venezia, Giovanni Stevanato, al numero 351 589 4853 . Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.