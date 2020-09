Covid, più di 8 mila operatori della scuola testati nell'Ulss 3

Più di ottomila gli operatori della scuola testati nell'Ulss 3, ottocento in un giorno tra il personale delle scuole dell'infanzia di Mestre e Venezia nelle sedi messe a disposizione dell'Ulss 3. Il dato complessivo, destinato a crescere poiché le cinque postazioni territoriali hanno continuato ad accogliere chi intendesse sottoporsi al controllo, è incoraggiante poiché si calcola che abbia risposto positivamente due terzi del personale degli istituti scolastici.

Il lavoro di questi giorni nell'Ulss 3 Serenissima porta anche un dato significativo quanto alle positività: 144 le persone risultate positive al test sierologico, che individua la presenza di anticorpi ma che necessita di un successivo tampone nasofaringeo per la conferma, che non è giunta, fin qui, per nessuno dei testati. «Resta aperta per tutto il personale della scuola - sottolinea il direttore generale Ulss 3 Giuseppe Dal Ben - la possibilità di sottoporsi al test anche nei prossimi giorni: in vista della riapertura dell'anno scolastico sono ancora a disposizione, nei prossimi giorni, i 5 punti anti Covid-19 aperti sul territorio. Qui proseguono i tamponi sui cittadini rientranti dai Paesi esteri sotto osservazione; ma in queste stesse sedi gli operatori del mondo della scuola che non hanno potuto usufruire fin qui dello screening possono richiedere ed effettuare il test sierologico».

Le cinque sedi (ex Giustinian a Venezia, distretto di Favaro Veneto, presidio di Noale, ospedale di Dolo, sede distrettuale di Chioggia) sono aperte tutti i giorni con orario 7-13. L'accesso alle postazioni è libero, senza necessità di prenotazioni né di impegnativa, e gli operatori sanitari sono pronti ad effettuare il test sierologico (ed eventualmente la successiva controverifica con tampone nasofaringeo), sugli operatori della scuola che ne avessero bisogno.