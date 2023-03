Scuola e lavoro, gli studenti dello Zuccante incontrano le aziende

Nell’ambito del progetto relativo al percorso delle competenze trasversali e per l’orientamento, dopo una prima fase dedicata alla conoscenza di sé e alle prospettive future, l’Istituto Zuccante di Mestre offre ai propri studenti delle classi quarte e quinte nuove opportunità di confronto con alcune realtà del territorio.

Per il prossimo 10 marzo la scuola ha organizzato “Facing Companies”. In questa occasione, i ragazzi e le ragazze delle classi quarte e quinte incontreranno le aziende che operano nei settori dell’informatica, dell’elettronica, dell’automazione e delle telecomunicazioni – ovvero, nelle aree di indirizzo in cui essi si formano e si specializzano: SINTEX, Boxxapps, Thetis IT, SEISNET, Pixartprinting, New Generation Marketing, Nalon System Integration, Estilos, C.SIC.O, ISACA, FPT Industrie, TIM, Eurogroup, Fincantieri.

La finalità dell’evento è quella di far emergere dal confronto quali siano le competenze trasversali, oltre a quelle professionali, apprezzate in ambito lavorativo, che fanno propendere per l’assunzione o la stabilizzazione di un lavoratore piuttosto che di un altro. Oggi le aziende non ricercano solo abili tecnici, ma anche persone in grado di lavorare in team, capaci di risolvere autonomamente problemi, dotate di una certa flessibilità e di una sicura abilità comunicativa. Per rendere il momento di confronto più efficace, i rappresentanti delle aziende e i professionisti che parteciperanno incontreranno gli studenti a piccoli gruppi. Saranno proprio gli studenti a scegliere chi incontrare - se una grande società, una piccola realtà imprenditoriale, o una start up, poiché le imprese partecipanti sono varie e diverse, anche per dimensione, a rappresentare il variegato tessuto economico del Paese.