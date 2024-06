Proteste per il "villaggio", Coldiretti si scusa

Hanno suscitato polemiche e proteste a Venezia i lavori per l'installazione del "Villaggio Coldiretti" nella zona di Riva Sette Martiri, nel sestiere di Castello, in vista della tre giorni per promuovere il made in Italy e le eccellenze enogastronomiche, che prenderà il via oggi. La presenza dei cantieri ha sollevato contestazioni in particolare per lo scarso rapporto della città lagunare con l'attività agricola. Ma soprattutto perché l'iniziativa è stata autorizzata in un punto della città già "invaso" da altri eventi, come la Biennale d'Arte e la tradizionale Sagra di San Pietro di Castello, che già attirano migliaia di visitatori.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Le opposizioni in Comune hanno annunciato una "passeggiata di protesta" in occasione dell'inaugurazione, prevista per oggi. «Stiamo cercando di risolvere ogni problematica tempestivamente - spiegano da Coldiretti - in particolare in ogni zona in cui abbiamo rilevato danni ai sanpietrini sono stati ripristinati in accordo con l’amministrazione comunale. Così come siamo intervenuti sul verde della zona giardini che è stato sistemato e sarà risistemato nuovamente a conclusione del Villaggio, la fontana delle tartarughe è stata manutenuta ed ora è possibile ammirare anche il monumento a Garibaldi».

Anche l’opera alla Partigiana Leoncillo, transennata per ragioni di sicurezza, «è stata riaperta alle visite e abbellita con decorazioni floreali - proseguono -. Insomma, stiamo intervenendo rapidamente perché siamo i primi a voler bene a questa città e di cui vogliamo, attraverso questo Villaggio, anche per valorizzarne ancora di più la sua forte vocazione agricola fatta di prodotti unici, patrimonio di biodiversità e sostenibilità».