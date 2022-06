"Via del respiro", si parte con il secondo tratto della ciclopedonale più lunga d'Europa

I lavori continuano serrati per aprire il secondo tratto della pista ciclabile a sbalzo più lunga d’Europa che si affaccia sulla laguna di Venezia, lungo il canale del Pordelio a Cavallino Treporti. L’opera di poco più di 12 milioni e mezzo di euro d'investimento, di cui 1 milione da parte del Provveditorato alle opere pubbliche e il resto dall'amministrazione comunale, ha visto la realizzazione del primo tratto di 3,5 chilometri, di cui 1,2 a sbalzo sulla laguna, aprirsi lo scorso 9 luglio da Cavallino a Ca’ Ballarin.

Durante tutto l’inverno gli interventi della ditta Coletto sono continuati e ora l’amministrazione Nesto è pronta ad annunciare la data di chiusura dei cantieri, per aprire il secondo tratto della mobilità sostenibile lungo via Pordelio. «Martedì 5 luglio inaugureremo il secondo stralcio, quello da Ca’ Ballarin a Ca’ Savio. Vogliamo tranquillizzare i tanti cittadini che ci stanno chiedendo quando sarà percorribile tutta la ciclabile rispetto al countdown dei lavori – afferma il sindaco Roberta Nesto -. Con quasi 20 mesi in anticipo sul cronoprogramma chiuderemo l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della via, come da progetto approvato, presentato e avviato il 10 dicembre 2019». La pista a sbalzo punta a garantire una mobilità sicura e sostenibile. Dopo l’apertura dell'altro stralcio si arriverà a completare l’opera. La ciclopedonale è inserita in un progetto più ampio, quello della riqualificazione totale del waterfront lagunare. La “Via del Respiro”, come l’ha definita il sindaco Roberta Nesto, si snoda per oltre 20 chilometri e sarà una finestra che condurrà residenti e ospiti da Cavallino a Punta Sabbioni, cioè fino alle porte di Venezia. Si tratta di un percorso sull’acqua per ammirare in sicurezza un paesaggio unico con scorci che solo la laguna veneziana può regalare.