Il Senato non vota sulla Legge Speciale, Martella (Pd): «Assenza di attenzione per Venezia»

Il Senato della Repubblica non ha votato l'emendamento al Dl Coesione, presentato un mese fa dal senatore Pd Andrea Martella, che prevedeva di rifinanziare per 150 milioni l'anno gli interventi previsti dalla Legge Speciale per Venezia. Un rifinanziamento resosi necessario perché i fondi finiscono quest'anno: tutto il consiglio comunale, all'unanimità, già nel novembre del 2020 aveva chiesto al Governo di approvare il rifinanziamento.

Il mancato voto è dovuto alla scelta del Governo di porre la fiducia sul Dl Coesione, facendo decadere quindi tutti gli emendamenti presentati, compreso quello sulla Legge Speciale. Il Senatore del Partito Democratico ha parlato di «fatto grave, che dimostra ancora una volta l'assenza di attenzione del governo per il presente e il futuro della città, malgrado i recenti appelli autorevoli che ne hanno sottolineato l'unicità e la necessità di interventi. Se Venezia esce dalla sfera di attenzione nazionale, è destinata anche a smarrire la sua specialità ed ogni possibilità di tutela e di miglioramento delle sue condizioni». Anche il capogruppo Pd in consiglio comunale a Venezia, Giuseppe Saccà, ha usato parole pesanti: Le destre che governano a Venezia e Roma ci hanno regalato un'altra giornata triste per la città. La richiesta votata all'unanimità dal Consiglio comunale nel 2020 che chiedeva al Governo di rifinanziare la legge speciale è stata calpestata per l'ennesima volta. A parole tutte le forze politiche della maggioranza sono sempre d'accordo nel rimarcare quanto sia importante rifinanziare la Legge Speciale . Ma poi fanno il contrario di quello che affermano a Venezia e a Roma».

Ca’ Farsetti sceglie invece di stemperare le polemiche e evitare lo scontro con il Governo, ricordando che storicamente è con la Legge di Stabilità che viene finanziata la Legge Speciale, non in fase di conversione di un decreto legge. Secondo gli amministratori veneziani la scelta di apporre la fiducia non vuol dire non avere rispetto per gli emendamenti per Venezia, ma una scelta per accorciare i tempi di discussione in aula. «Restiamo fiduciosi che l’attenzione su Venezia rimanga alta, ma non entriamo nella mera polemica politica (tutta procedimentale) dell’emendamento presentato, non bocciato, ma decaduto. Auspichiamo che su Venezia ci sia un atteggiamento trasversale» spiegano dal Comune.