La Polisportiva Terraglio lancia il “Senior Summer Camp”

La Polisportiva Terraglio lancia un nuovo progetto nel ventaglio delle proprie attività estive.

“Senior Summer Camp” il nome dell’iniziativa, un vero e proprio camp estivo dedicato alle persone in fascia di terza e quarta età, con dinamiche simili a quelle dei classici camp estivi attualmente in corso per ragazze e ragazzi, ma con un programma completamente disegnato “su misura” per gli ospiti che vorranno parteciparvi.

Dal lunedì al venerdì, in fase-test a partire dal 26 giugno e poi a regime per tutto il mese di luglio (con possibilità di prorogare anche oltre a fronte di richieste significative), cinque mattinate con un mix di attività motorie leggere (Qi Gong per il risveglio muscolare, Attività Fisica Adattata in piscina, Ginnastica dolce e cognitiva) e ludico-ricreative (lettura, giochi di società, tornei di carte, musica) affidate a professionisti e volontari appositamente formati, arricchite da uno spazio dedicato all’ascolto a cura di uno psicologo.

Il Senior Summer Camp, nato da un’idea condivisa con l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Venezia Simone Venturini sulpiano dell’invecchiamento attivo, è coordinato per la Polisportiva Terraglio dalla dottoressa Gloria Scarpa, psicologa e già responsabile del Progetto Sollievo, e dal responsabile per tutte le attività estive Carlo Zaja: l’orario quotidiano prevede il benvenuto tra le 07:30 e le 08:15, poi lo sviluppo dei programmi giornalieri fino alle 12:30, orario di chiusura della giornata.

Tra gli spunti più interessanti, approfittando della “commistione” tra età così differenti contemporaneamente presenti presso la struttura, l’organizzazione ha pensato di creare specifici momenti dedicati al dialogo inter-generazionale: da un lato gli ospiti Senior - recuperando una tradizione forse non più così comune come quella dei “racconti del focolare” che mettevano attorno ad un unico spazio nonni e nipoti - potranno raccontare agli ospiti più giovani storie di un passato ai più sconosciuto, confrontando l’essere bimbi o adolescenti oggi con l’esserlo stati qualche anno fa. A parti inverse, gli adolescenti potranno interagire con i “colleghi” Senior condividendo, ad esempio, le competenze più aggiornate sul tema dei social media, sulle tendenze musicali più aggiornate e molto altro ancora.

“Un’iniziativa che vede il plauso dell’Amministrazione comunale, per il servizio offerto alle famiglie e alle persone anziane che vivono sole, che potranno passare delle belle giornate con altri coetanei, godendo di un programma di attività e proposte affidate a personale formato nel contesto di una realtà consolidata come la Polisportiva Terraglio”, il commento dell’Assessore alle Politiche Sociali Simone Venturini. “Il tema dell’invecchiamento attivo è il tema del futuro nella visione della nostra società, e sempre di più la collaborazione tra pubblico e terzo settore rappresenta uno strumento assolutamente strategico nell’elaborazione di risposte efficaci, quindi complimenti e in bocca al lupo per questo progetto”.

“Un impegno importante, che dà continuità anche nel periodo estivo a tutte le progettualità sociali e motorie che già caratterizzano la nostra realtà ormai da tempo”, conferma il Presidente della Polisportiva Terraglio Davide Giorgi. “Oltre a proporre un mix di attività in grado di riempire le giornate di presenza al Camp nel modo più vario possibile, spaziando dalla convivialità, all’aspetto motorio in forma dolce, alla socializzazione e all’allenamento cognitivo, crediamo che la creazione di questi momenti di scambio inter-generazionale possano davvero rappresentare un valore aggiunto innovativo pur rifacendosi a tradizioni storiche, convinti come siamo che il dialogo tra età diverse, purtroppo e per vari motivi sempre meno facile, sia sempre e comunque un reciproco arricchimento. Ringraziamo l’Assessorato per il consueto supporto, cercheremo di fare come sempre del nostro meglio”.

Il Senior Summer Camp, le cui iscrizione sono già aperte, ha un costo di Euro 70,00 a settimana e verrà svolto a fronte del numero minimo di 10 partecipanti: per tutte le informazioni rivolgersi alla segreteria della Polisportiva Terraglio (presso lo sportello dal lunedì al venerdì con orario continuato 08:00-18:30, al numero telefonico 041952534 o tramite mail all’indirizzo info@terraglio.com).