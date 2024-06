Jesolo, sensi unici lungo le laterali di via Bafile

Razionalizzare la percorrenza lungo la zona a traffico limitato e migliorare la sicurezza della circolazione. Sono questi gli obiettivi della modifica alla viabilità lungo le laterali di via Bafile proposta dall’amministrazione comunale di Jesolo e per la quale inizia ora una fase di raccolta di osservazioni e proposte.

Le vie interessate dall’intervento sono quelle sviluppate sul versante nord di via Bafile, nel tratto compreso fra le piazze Drago e Brescia, dove viene introdotta un’alternanza contrapposta costante dei sensi unici di marcia: via Barracuda, via delle Ninfee, via delle Sirene e via delle Meduse; poi via delle Madrepore, via delle Morene, via delle Nereidi, via Alghe Rosse e via Nautili; infine via Elettra, via Murici, via Nettuno e via Bartolomeo Colleoni. Resta invariata, invece, la circolazione a doppio senso sulle vie di accesso alle principali piazze del lido rientranti nel tratto interessato: via Mameli, piazza Trieste, piazza Brescia e via Nausicaa.

La fase di test

«Siamo convinti che questa modifica alla viabilità porterà grandi benefici nel tratto interessato, prioritariamente dal punto di vista della sicurezza di tutti gli utenti della strada ma subito dopo anche alla fruibilità delle laterali e dell’intera via Bafile. Oggi la situazione non è sostenibile: queste strade non riescono a sopportare in sicurezza l’incrocio tra due auto. Dobbiamo modificare le nostre abitudini, anche se i disagi saranno veramente limitati, per migliorare la sicurezza delle persone – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. È un intervento definito ma che prima di diventare tale affronta una fase di sperimentazione durante la quale ci mettiamo all’ascolto della cittadinanza e degli operatori per arrivare alla miglior soluzione possibile». La modifica prende avvio con una fase di test durante la quale tutti potranno presentare osservazioni e istanze, a partire dai cittadini. Proprio in queste ore, infatti, sul sito istituzionale del Comune di Jesolo è stata pubblicata una pagina attraverso la quale avanzare le proposte semplicemente compilando i campi presenti nel modulo. Terminata la fase di raccolta delle osservazioni tramite il portale, l’amministrazione incontrerà gli operatori economici della città per raccogliere eventuali ulteriori istanze e proposte da parte loro. Lo stesso avverrà con i comitati di zona.