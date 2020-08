Fregene 37.1: la web serie comica che racconta l'"estate Covid" | VIDEO

Il mestrino Luca Nicolai ha collaborato alla realizzazione di una web serie che sta uscendo in questi giorni su YouTube e Facebook (il 5 agosto la prima puntata, poi una a settimana): tratta, in chiave ironica ed "estiva", l'epidemia di coronavirus, le norme per il contrasto e i relativi controlli.

La serie è stata girata a Roma, ma, dice Nicolai, «non è basata sui soliti cliché» legati alla capitale. «Sono orgoglioso - aggiunge - Tornare su un set dopo la quarantena è stata una gioia immensa e spero che un po' di quella gioia arrivi anche a chi ci guarda». Allora, come sta andando questa "estate Covid"?