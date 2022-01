Non mi lasciare: la nuova serie tv ambientata a Venezia su Rai1

Andrà in onda dal 10 gennaio, su Rai1, la nuova serie tv "Non mi lasciare", ambientata a Venezia. In quattro puntate, la serie racconta la storia del vicequestore Elena Zonin (Vittoria Puccini) che si occupa di crimini informatici e dà la caccia a una rete di pedofili responsabile del rapimento e della vendita sul web di minori. L’indagine porterà la polizia a scoperchiare un caso complesso e articolato che finirà per coinvolgere nemici influenti e insospettabili.

Poliziesco a Venezia

Una storia tesa e realistica con al centro il tema, mai così attuale, dei reati informatici e dei crimini contro l’infanzia. Un poliziesco che terrà lo spettatore col fiato sospeso, conducendolo dalle calli e i canali di Venezia fino alle nebbie del Polesine. Tra le profondità buie del deep web e la superficie dell’acqua della laguna, la serie scava negli abissi dell’animo umano unendo al mistero e all’azione l’indagine psicologica. A prendere il pubblico per mano in questa storia ricca di colpi di scena è Elena Zonin, una poliziotta che dietro l’ossessione per il suo lavoro nasconde un passato doloroso. Elena si ritroverà a dare la caccia a una pericolosa rete di criminali che adesca bambini in condizioni svantaggiate e li vende all’asta sul web. In questo viaggio presto capirà che i suoi nemici sono molto più potenti di quello che credeva. E che per riuscire a portare un po’ di luce nell’oscurità, dovrà prima salvare se stessa.

La sinossi

Il vicequestore Elena Zonin (Vittoria Puccini) vive e lavora a Roma, dove si occupa di crimini informatici e da? la caccia a una rete di pedofili responsabile del rapimento e della vendita sul web di minori. Quando viene ritrovato nella laguna di Venezia il corpo senza vita di un bambino, Elena indaga subito sul caso, convinta che sia riconducibile alla piu? vasta inchiesta alla quale si dedica da anni. Per lei andare a Venezia significa anche tornare a casa, perche? e? da li? che e? andata via misteriosamente vent’anni prima. Qui ritrova Daniele (Alessandro Roia), il suo grande amore di allora, ora diventato poliziotto come lei, e Giulia (Sarah Felberbaum), la moglie di Daniele, che un tempo era la sua migliore amica. Tra i tre si ricostruisce passo dopo passo lo stesso legame forte e caldo di un tempo, ma con la malinconia del tempo passato, delle occasioni perdute e dei segreti inconfessabili che riguardano quei vent’anni che Elena ha trascorso lontana da loro. Elena si ritrovera? cosi? stretta tra i ricordi e i luoghi della sua giovinezza, proprio mentre l’indagine portera? i poliziotti a scoperchiare un caso complesso e articolato. Un caso che finira? per coinvolgere nemici influenti e insospettabili, ponendo Elena e Daniele nell’occhio del ciclone di una missione senza precedenti e che mettera? a repentaglio la loro stessa vita.