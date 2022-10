L'Ulss 3 in campo per una settimana a sostegno dell'allattamento al seno

La settimana che si apre sarà tutta dedicata all'allattamento al seno: entriamo infatti nella Settimana mondiale a sostegno di questa buona pratica e l'Ulss 3 Serenissima organizza nei suoi tre ambiti territoriali - Venezia e Mestre, Mirano-Dolo, Chioggia - una fitta serie di appuntamenti di sensibilizzazione e informazione. L'Azienda sanitaria è presente con i Servizi Infanzia Adolescenza Famiglia - Consultori Familiari, il Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e i Pediatri di Libera Scelta - mettendo a disposizione i professionisti per consulenze, incontri, confronti sulle tematiche relative all'allattamento e a tutte le buone prassi che garantiscono una sana crescita del bambino dal punto di vista della salute fisica, relazionale e affettiva.

L’Ulss 3 Serenissima promuove sul territorio, in linea con le indicazioni dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, i benefici dell'allattamento materno che ha dimostrato di produrre il corretto sviluppo del bambino e la prevenzione di numerose malattie. L’OMS considera l'allattamento materno uno degli obiettivi prioritari di salute pubblica a livello mondiale. L’allattamento e le sue implicazioni relazionali favoriscono il corretto accudimento da parte dei genitori e lo sviluppo dei legami familiari. L’Ulss 3 Serenissima organizza da sette anni, con il riconoscimento dell’Unicef, eventi pubblici, gratuiti, nella Settimana Mondiale dell’allattamento materno. Quest'anno, dal 3 al 8 ottobre 2022 in tutti i Consultori dei Distretti dell’Ulss 3 Serenissima e in diversi luoghi pubblici, in collaborazione con i Comuni, gli Ordini Professionali e il Privato Sociale sono organizzati iniziative, incontri, dibattiti, consulenze rivolti alla popolazione sia in presenza che online che potranno essere scoperti nelle brochure lasciate all'interno degli spazi dell'Ulss 3.

«Va sottolineata – commenta il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, Massimo Zuin – la ricchezza delle proposte dal vivo, utili a sviluppare momenti di informazione per le mamme, i papà e l'intera comunità riguardo all'essere genitore per la prima volta ma non solo, con tutte le variabili, i cambiamenti, le emozioni, i dubbi che entrano in gioco in questo particolare momento di vita. E' intorno al tema della genitorialità, che la nostra Ulss 3 promuove la cultura della prevenzione e della promozione della salute nei primi mille giorni di vita del bambino, come da programma della Regione del Veneto, anche grazie ad un lavoro di rete in collaborazione con gli Ordini Professionali, i Comuni, il Terzo Settore».